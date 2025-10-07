Maharashtra Flood Relief: कर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने किती मदत केली? शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी पैसे पडणार

CM Devendra Fadnavis: राज्यात सप्टेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पुरामुळे ६५ लाख हेक्टरवली पिकांचं नुकसान झालं. अनेक ठिकाणी जमिनी खरवडून गेल्या, शेतकरी मृत पावले, जनावरं दगावली, घरामध्ये पाणी शिरलं, संसार वाहून गेले; त्यामुळे शेतकरी अक्षरशः दशोधडीला लागला. साधारण ५० लाख शेतकरी बाधित झाले आहेत. या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. मंगळवारी, (दि. ७) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली..महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकमध्येही अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. कर्नाटक सरकारने सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस मदत जाहीर केली आहे. कर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्राने नेमकी किती मदत केली, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रति हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये अतिरिक्त भरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. ही मदत एनडीआरएफच्या नियमांपेक्षा दुप्पट आहे. राज्यातल्या कलबुर्गी, बिदर, विजयपुरा, यादगिरी या भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हवाई सर्व्हेक्षण करुन मदत देण्याचं आश्वासन दिलं होतं..कर्नाटक सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ८ हजार ५०० रुपयांऐवजी १७००० रुपये हेक्टरी मिळतील. हंगामी बागायती शेतकऱ्यांना २२ हजार ५०० रुपये हेक्टरी मदत मिळेल. तर बागायती शेतीसाठी ३१ हजार रुपये मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या या अतिरिक्त मदतीमुळे कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीवर २००० कोटींचा बोजा पडणार आहे..Akola Hospital: सर्वोपचार रुग्णालय परिसरात अश्लील चाळे! रुग्णांच्या नातेवाईकांसोबत गंभीर प्रकार : समता लॉनमधील घटनेने खळबळ.महाराष्ट्राती शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार?कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी- १८,५०० हंगामी बागायती शेतीसाठी हेक्टरी- २७००० बागायती शेतीसाठी हेक्टरी- ३२,५०० विमा उतरवलेल्या ४५ लाख शेतकऱ्यांना अतिरिक्त- १७ हजार हेक्टरी मृत दुभत्या जनावरांसाठी- ३७ हजार ५०० (संख्येची अट नाही) घर वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून नवं घर मिळणार पुढील रब्बी पिकांसाठी शंभर टक्के शेतकऱ्यांना- १० हजार रुपये.पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठं पॅकेज! CM फडणवीसांनी दिलेला शब्द पाळला, दिवाळीपूर्वी मिळणार मदत, ३१,६२८ कोटींच पॅकेज जाहीर.शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पडण्यासाठी कालावधी लागू शकतो. परंतु जी मदत थेट होणार आहे, ती दिवाळीपूर्वी होऊ शकते. कर्नाटक सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीपेक्षा महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली मदत जास्त आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.