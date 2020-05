राज्यातील चार हजार कोरोना रूग्ण बरे होऊन घरी 

मुंबई - राज्यातील कोरोनाबाधीत रुग्णांची एकूण संख्या २२ हजार १७१ झाली आहे. आज १ हजार २७८ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात आज ३९९ कोरोनाबाधित रुग्णांना घरी सोडण्यात आले असून आत्तापर्यंत ४ हजार १९९ रुग्ण बरे झाले आहेत. अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या २ लाख ३८ हजार ७६६ नमुन्यांपैकी २ लाख १५ हजार ९०३ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने कोरोनासाठी निगेटिव्ह आले आहेत तर २२ हजार १७१ जणांचे पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यात २ लाख ४४ हजार ३२७ लोक होम क्वारंटाइनमध्ये असून १४ हजार ४६५ लोक संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत. आज राज्यात ५३ कोरोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आत्तापर्यंत मरण पावलेल्यांची एकूण संख्या ८३२ झाली आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा आज झालेल्या मृत्यूपैकी मुंबई मधील १९, पुण्यातील ५,जळगाव शहरात ५,धुळे शहरात २, धुळे ग्रामीण भागात १, पिंपरी चिंचवड मध्ये १, नगरमध्ये १, औरंगाबाद शहरात १, नंदुरबारमध्ये १, सोलापूर शहरात १ तर वसई विरारमध्ये एकाचा झाला आहे. मालेगाव शहरातील १४ मृत्यू हे २७ एप्रिल ते १० मे २०२० या कालावधीतील आहेत. त्यांची नोंद आज घेण्यात आली आहे. याशिवाय मध्यप्रदेशमधील एकाचा आज मुंबई येथे मृत्यू झाला.

