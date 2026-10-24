Agniveers Police Constables Appointment : अग्निवीरांसाठी आनंदाची बातमी! महाराष्ट्रात २८२ सैनिकांना थेट पोलीस कॉन्स्टेबल पदाची नोकरी!

अग्निवीर योजनेअंतर्गत देशाची सेवा करून परतलेल्या तरुणांच्या भविष्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने भारतीय नौदलाच्या पहिल्या बॅचमधील तब्बल २८२ पूर्व अग्निवीरांना राज्य पोलीस दलात थेट पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून सामावून घेतले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सैन्यातून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार असून, राज्य पोलिसांचे मनुष्यबळ अधिक मजबूत झाले आहे..परीक्षा आणि फिजिकल टेस्टशिवाय थेट नियुक्ती कशी मिळाली?हे सर्व २८२ तरुण भारतीय नौदलाच्या पहिल्या अग्निवीर बॅचचे सदस्य होते, ज्यांनी आपली चार वर्षांची सेवा यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे.हे युवा आधीच लष्कराच्या अत्यंत कठीण चयन प्रक्रिया आणि उच्चस्तरीय शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षणातून गेलेले असल्यामुळे, राज्य सरकारने त्यांना कोणत्याही अतिरिक्त लिखित परिक्षा व फिजिकल टेस्ट मधून सवलत दिली आहे.यातील १५० जणांची 'डेकसाइड' (जहाज संचालन) श्रेणीत तर १३२ जणांची 'इंजन साइड' (तांत्रिक देखभाल) श्रेणीत राज्यभरात कॉन्स्टेबल म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे..तरुणांसाठी आणि सुरक्षा व्यवस्थेसाठी मोठे पाऊलकेंद्र आणि राज्य सरकारांनी घेतलेल्या धोरणानुसार, अग्निवीरांना पोलीस दलात आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये विशेष प्राधान्य दिले जात असून, महाराष्ट्राचा हा निर्णय इतर राज्यांसाठी एक आदर्श ठरत आहे.सैन्यात मिळालेला शिस्तीचा वारसा, आपत्कालीन संकट व्यवस्थापन आणि कठोर प्रशिक्षणाचा अनुभव आता राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.या निर्णयामुळे जे तरुण चार वर्षांनंतरच्या भविष्याबाबत चिंतेत होते, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, देशाच्या सुरक्षेत त्यांचे योगदान कायम राहणार आहे..स्थानिक प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या सर्व माजी अग्निवीरांना थेट नियुक्ती पत्रे देण्यात आली असून, ते लवकरच आपल्या नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.