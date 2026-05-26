Government Employee: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! रजा सवलतीसंदर्भात शासनाचा मोठा निर्णय

State Government Decision: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळात घोषित केलेले 'स्वग्राम' (होमटाउन) बदलण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक अतिरिक्त संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विवाह, कौटुंबिक, वैयक्तिक अथवा आपत्कालीन कारणांमुळे स्थलांतर करावे लागलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..सद्यःस्थितीतील नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवा प्रवेशाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत स्वग्राम घोषित करावे लागते आणि त्यानंतर सेवाकाळात केवळ एकदाच ते बदलण्याची परवानगी असते. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांनी विहित सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर स्वग्राम घोषित केले होते, त्यांना ते बदलण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नव्हती. .Pune News : चेहरा दाखवला तरच मिळणार पगार; झाडणकाम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियम, महापालिकेने विकसित केले ॲप.परिणामी, महिला कर्मचाऱ्यांचे लग्न किंवा पुरुषांचे कौटुंबिक कारणांमुळे स्थलांतर झाल्यास त्यांना 'स्वग्राम रजा प्रवास सवलतीचा' (एलटीसी) लाभ घेता येत नव्हता. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने नियमांत ही सुधारणा केली आहे. याशिवाय, विहित मुदतीनंतर स्वग्राम घोषित केलेल्या अविवाहित अथवा विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्न, घटस्फोट, वैधव्य, परित्यक्ता किंवा पुनर्विवाह यामुळे बदल झाल्यास, त्यांना या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत स्वग्राम बदलणे अनिवार्य राहील. .शासनाचे ऑनलाइन पोर्टल ठप्प; नवीन जीपीआर पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड, शैक्षणिक प्रवेशकाळात विद्यार्थ्यांचे हाल.तसेच, शासकीय योजना, नैसर्गिक आपत्ती किंवा मुलांचे शिक्षण व कौटुंबिक अडचणींमुळे अन्य ठिकाणी मालमत्ता घेऊन स्थायिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक पडताळणीनंतर सहा महिन्यांच्या आत स्वग्राम बदलता येणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी अर्जात आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मंजुरी आदेशासह सेवापुस्तकात या अतिरिक्त संधीची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.