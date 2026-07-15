महाराष्ट्र बातम्या

मोठी बातमी! स्व. अजित पवार यांची जयंती अधिकृतपणे साजरी होणार; शासकीय कार्यक्रमांच्या यादीत समावेश

Government of Maharashtra formally includes the birth anniversary: या दिवशी मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये दादांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले जाणार आहे.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

esakal

संतोष कानडे
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Maharashtra Government Decision: राज्याचे दिवंगत नेते, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांच्या जयंतीचा समावेश सन २०२६ मधील राष्ट्रपुरुष व थोर व्यक्तींच्या अधिकृत जयंती कार्यक्रमांमध्ये केला आहे.

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