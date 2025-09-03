महाराष्ट्र बातम्या

Sunil Tatkare : मराठा आरक्षणासंबंधी ओबीसींना पडलेल्या प्रश्‍नांबाबत राज्य सरकार स्पष्टता आणेल

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला.
पुणे - 'मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या मनामध्ये त्यांच्या आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण दिले जाते की काय? असे प्रश्‍न निर्माण झाले असतील. तर, त्याबद्दलची स्पष्टता, खुलासा राज्य सरकारकडून निश्‍चितपणे केला जाईल.

