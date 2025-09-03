पुणे - 'मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या मनामध्ये त्यांच्या आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण दिले जाते की काय? असे प्रश्न निर्माण झाले असतील. तर, त्याबद्दलची स्पष्टता, खुलासा राज्य सरकारकडून निश्चितपणे केला जाईल..महायुती सरकार सर्व घटकांना आपल्या सोबत घेऊन जाणारे सरकार असल्याने प्रत्येकाचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करेल.' असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार सुनील तटकरे यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तटकरे यांनी बुधवारी श्री कसबा गणपती, श्री जिलब्या गणपती मंडळासह विविध मंडळांना भेटी देत गणपतीचे दर्शन घेतले. यावेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनील टिंगरे, कार्याध्यक्ष प्रदीप देशमुख, बाबा धुमाळ आदी उपस्थित होते..बोगस प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींचे आरक्षण संपविले जात असल्याचा राज्य सरकारवर होत असलेल्या आरोपाबद्दल तटकरे म्हणाले, 'महायुती सरकारने मंगळवारी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे आता ओबीसी समाजाच्याही मनात काही शंका असतील किंवा त्यांचे आरक्षण जाणार आहे की काय, हे अभ्यासानंतरच कळू शकणार आहे..ओबीसींच्या आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे नेहमी सांगितले जाते. हीच भूमिका विधिमंडळात मांडण्यात आली, सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी देखील ही भूमिका मांडली आहे.कालच्या निर्णयानंतर काय परिणाम होणार आहेत, हे जाणून घेतल्यानंतर त्याच्या प्रतिक्रिया समजू शकतील. तत्पूर्वी ओबीसी समाजाच्या मनामध्ये जे प्रश्न निर्माण झाले असतील, त्यांच्या आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण दिले जाते की काय? याबद्दलचा खुलासा राज्य सरकारकडून निश्चितपणे केला जाईल.'.तटकरे म्हणाले, 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानामध्ये प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. ओबीसी संघटनांच्या यासंदर्भात काही मागण्या असू शकतील, तसेच सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत त्यांना त्यांच्या आरक्षणाबाबत नेमके काय घडणार आहे, हे जाणून घ्यायचे असेल..सरकारनेही त्यांना माहिती देऊन समाधान केले पाहीजे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात महायुतील सरकारने घेतलेला निर्णय हा श्रेयवादाच्या लढाईसाठी घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांनी व मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.