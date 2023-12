Corona Update: नव्या वर्षी काळजी घ्या! राज्यात JN.1 व्हेरियंट रुग्ण संख्येत वाढ; पुण्यात सर्वाधिक

मुंबई- महाराष्ट्रात कोरोनाचा नवा व्हेरियंट JN.1 चे १९ रुग्ण आढळून आले आहेत. JN.1 व्हेरियंटची लागण झालेले सर्वाधिक रुग्ण पुण्यात आढळून आले आहेत. महाराष्ट्रात शनिवारपर्यंत JN.1 व्हेरियंटचे १० रुग्ण होते, त्यात आता १९ रुग्णांची भर पडली आहे. त्यामुळे नवा व्हेरियंट राज्यात पाय पसरत असल्याचं चित्र आहे. (Maharashtra has reported 19 new cases of the JN1 variant of coronavirus The highest number of cases reported in Pune)

ठाणे, पुणे, अकोला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये नव्या व्हेरियंटच्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. JN.1 व्हेरियंट हा BA.2.86 चा वंशज आहे. याला पिरोला म्हणून ओळखलं जायचं. JN.1 च्या पहिल्या रुग्णाची नोंद केरळमध्ये झाली होती. एका ७९ वर्षीय महिलेला याची लागण झाली होती. त्यानंतर तो देशभरात पसरु लागला आहे.