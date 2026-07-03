महाराष्ट्र बातम्या

Raigad News: महाड-वरंध घाटात भीषण दरड कोसळली; महाड-पुणे मार्ग पूर्णपणे बंद, वाहनचालकांची मोठी गैरसोय!

Landslide Case: महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे महाड-वरंध घाटात भीषण दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. यामुळे महाड-पुणे मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे.
Mahad-Varandh Ghat

Mahad-Varandh Ghat

ESakal

सुनील पाटकर
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महाड : मागील दोन दिवसापासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे महाड वरंध घाट पुणे मार्गावर पुणे जिल्हा हद्दीत हिरडोशी गावाजवळ दरड कोसळल्याने हा रस्ता वाहतुकीला पूर्ण बंद झाला आहे.

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