Raigad News: महाड-वरंध घाटात भीषण दरड कोसळली; महाड-पुणे मार्ग पूर्णपणे बंद, वाहनचालकांची मोठी गैरसोय!

महाड : मागील दोन दिवसापासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे महाड वरंध घाट पुणे मार्गावर पुणे जिल्हा हद्दीत हिरडोशी गावाजवळ दरड कोसळल्याने हा रस्ता वाहतुकीला पूर्ण बंद झाला आहे..महाड वरंध घाट पुणे मार्ग रस्ता नव्याने राष्ट्रीय मार्ग म्हणून घोषित झाल्यानंतर या ठिकाणी रुंदीकरणाचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे मागील काही दिवस हा रस्ता अवजड वाहनांसाठी बंद करण्यात आला होता. सध्या या रस्त्यावरून वाहतूक सुरू आहे. मागील दोन दिवस पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आज सकाळी या रस्त्यावर भली मोठी दरड कोसळली आहे. दरड कोसळणे कोणतीही हानी जरी झाली नसली तरी हा मार्ग मात्र वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला आहे..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा अलर्ट; शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार? महत्त्वाची अपडेट समोर .वरंध घाट मार्गामध्ये सातत्याने दरड कोसळत असल्याने हा मार्ग अनेकदा बंद ठेवण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत या मार्गावरून एसटी वाहतूक देखील गेले काही वर्षांपासून बंद आहे. परंतु महाड दापोली खेड या ठिकाणी येण्याकरता हा मार्ग प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी नजीक चा असल्याने त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. आता हा रस्ता नव्याने महामार्ग केला जात आहे..महाड तालुका हद्दीत या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असले तरी पुणे जिल्हा हद्दीमध्ये रस्त्याचे काम सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे . त्यातच आता पुणे जिल्हा हद्दीत हिरडोशी गावाजवळ आज सकाळी दरड कोसळली आहे. पुणे महामार्ग विभागाकडून दरड हटवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान वाहन चालकांनी या रस्त्यावर जाताना काळजी घ्यावी अथवा दरड पर्यंत पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Mumbai Rain: पावसाचा फटका मुंबईकरांना! 15-20 मिनिटे उशिराने धावणाऱ्या लोकलमुळे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी; प्रवाशांची तारांबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.