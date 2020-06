राज्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी फडणवीसांना दिला खोचक सल्ला

पुणे, ता. 7 : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पुण्यातील वेगवेगळ्या भागांना भेट दिली. याठिकाणी त्यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांची विचारपूस केली. तसंच येरवडा कारागृहातील स्वॅब सेंटरची पाहणी केली. त्यानंतर गृहमंत्री देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेत पोलिसांसाठी मोठी घोषणा केली. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 55 वर्षे वय असणाऱ्या 12 हजार पोलिसांना घरीच राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या काळात त्यांना वेतन मिळणार आहे तर 50 ते 55 वयोगटातील सुमारे 23 हजार पोलिसांना पोलिस ठाण्यातच ड्युटी लावण्यात आली आहे. तसेच पोलिसांना चांगल्या उपचारासाठी आवश्‍यकता भासल्यास एक लाख रुपये आगाऊ उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी रविवारी दिली. पुणे शहरात वेगवेगळ्या भागांना भेटी देत कर्तव्यावर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची त्यांनी विचारपूस केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले,""कारागृहामध्ये नव्याने दाखल होणाऱ्या कैद्यांसाठी राज्यातील 24 जिल्ह्यात तात्पुरत्या स्वरुपात 31 कारागृह उभारण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालयांच्या इमारती जेलमध्ये परावर्तीत करुन, तिथे त्यांची सोय केली आहे. यामुळे कैद्यांचा कोरोना संसर्गापासून बचाव होणार आहे. आजपर्यंत राज्यातील 9 हजार 671 कैद्यांना सोडण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसात आणखी 11 हजार कैद्यांना सोडण्यात येणार आहे. मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत गंभीर गुन्हे असलेल्या कैद्यांना बाहेर सोडण्यात येणार नाही.'' महाराष्ट्रानं चीनला मागं टाकलं; तरीही राज्याला दिलासा देणारी बातमी दरम्यान, राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि त्यावरून विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या टीकेलाही अनिल देशमुख यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले की, कोरोना साथीच्या काळात राज्य सरकार उत्तम काम करीत आहे. या अडचणीच्या काळात अनेक सामाजिक संस्था, संघटना सरकारच्या पाठीशी उभ्या आहेत. जनता एकत्र येत आहे. मात्र, सातत्याने टीका करुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राजकारण करीत आहेत. ही वेळ राजकारण करण्याची नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीसुद्धा राजकारण करण्याची ही परिस्थिती नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी वरिष्ठांचे अनुकरण करायला पाहिजे, असा खोचक सल्ला देशमुख यांनी फडणवीस यांना दिला.

Web Title: maharashtra home minister deshmukh says fadanvis should learn from veteran leader