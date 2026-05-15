Police Officer Transfers : राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या! संजय दराडे पुण्याचे सह पोलिस आयुक्त तर गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी तेजस्वी सातपुते

पुणे - कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक संजय दराडे पुण्याचे नवे पोलिस सह आयुक्त असतील. तर, विद्यमान सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांची कोल्हापूर परिक्षेत्राच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षकपदी बदली झाली आहे. राज्य राखीव पोलिस दलाच्या समादेशक तेजस्वी सातपुते यांची पदोन्नतीने पुण्यात गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..गृह विभागाने शुक्रवारी (ता. १५) पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढले. पुण्यातील गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख यांची दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्रालयात संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागात (सीआयडी) बदली झाली आहे..परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांची 'सीआयडी'मध्ये पोलिस अधीक्षकपदी, तर वाहतूक शाखेचे उपायुक्त हिम्मत जाधव यांची बृहन्मुंबईत पोलिस उपायुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. 'सीआयडी'चे पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील, राज्य राखीव पोलिस बलाचे समादेशक प्रशांत अमृतकर आणि सोलापूरचे उपायुक्त गौहर हसन यांची पुण्यात पोलिस उपायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्तीचे ठिकाण -रमेश चोपडे (अतिरिक्त अधीक्षक, पुणे ग्रामीण) ते पोलिस उपायुक्त सागरी सुरक्षा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग.रोहिदास पवार (अतिरिक्त अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे) ते पोलिस उपायुक्त, पिंपरी चिंचवड.डॉ. शिवाजी पवार (पोलिस उपायुक्त, पिंपरी चिंचवड) ते पोलिस उपायुक्त, बृहनमुंबई.संजय सरगौडा-पाटील (पोलिस उपायुक्त, नवी मुंबई) ते पोलिस उपायुक्त, पिंपरी चिंचवड.धीरज पाटील (प्राचार्य, पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, तासगांव, सांगली) ते पोलिस उपायुक्त, पिंपरी चिंचवड.विक्रम देशमुख (पोलिस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, पुणे) ते पोलिस उपायुक्त मीरा भाईंदर, वसई विरार.विशाल गायकवाड (पोलिस उपायुक्त, पिंपरी चिंचवड) ते अतिरिक्त अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे.शफकत आमना (अतिरिक्त अधीक्षक, धाराशिव) ते पोलिस अधीक्षक, सीआयडी, पुणे.शुभम कुमार (सहाय्यक अधीक्षक, अचलपूर, अमरावती) ते अतिरिक्त अधीक्षक, पुणे ग्रामीण.जयंत मीना (पोलिस अधीक्षक, एटीएस) ते पोलिस उपायुक्त, बृहन्मुंबई.