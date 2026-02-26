महाराष्ट्र बातम्या

Kidney Racket: किडनी तस्करी रॅकेटमधील आरोपींना ‘मकोका’ लावण्याची मागणी; आरोपींची संपत्ती गोठविणार, गृहराज्यमंत्री भोयर

Kidney Racket Maharashtra: महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवून किडनी विक्रीस भाग पाडणाऱ्या रॅकेटवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाईची विधानसभेत सर्वपक्षीय मागणी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार आरोपींची संपत्ती गोठविण्याची कारवाई, पीडितांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदतीचे आश्वासन.
Kidney Racket

Kidney Racket

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी किडनी विकावी लागते यासारखी लज्जास्पद गोष्ट नाही. हे किडनी रॅकेट संघटित गुन्हेगारीसारखे आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करा, या मागणीसाठी बुधवारी (ता. २५) विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी आग्रही मागणी केली. मात्र गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी या गुन्ह्यातील आरोपींची संपत्ती गोठविण्यात येईल.

