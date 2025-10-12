महाराष्ट्र बातम्या

Latest Marathi News Live Update : अशोक चव्हाण यांचा विरोधकांवर हल्ला; "काहींना माझं नाव घेतल्याशिवाय जेवण जात नाही"

12 October 2025 Maharashtra Live News Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
Maharashtra Live Marathi News Update
Maharashtra Live Marathi News Updateesakal
Loading content, please wait...
maharashtra
Eknath Shinde
Desh news
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com