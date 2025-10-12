Latest Marathi News Live Update : अशोक चव्हाण यांचा विरोधकांवर हल्ला; "काहींना माझं नाव घेतल्याशिवाय जेवण जात नाही"

नांदेडच्या हदगाव तालुक्यातील वाळकी येथे झालेल्या भाजप पदाधिकारी-कार्यकर्ता मेळाव्यात माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोक चव्हाण यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.चव्हाण म्हणाले, "काही लोकांना माझं नाव घेतल्याशिवाय जेवण जात नाही. जिल्ह्यातील क्षुल्लक राजकारण सोडून द्या. विरोधक बोंबलत राहतील, त्यांना बोंबलू द्या." त्यांनी स्पष्ट केलं की, जिल्ह्यात "खऱ्याला खोटं आणि खोट्याला खरं ठरवण्याची" प्रवृत्ती वाढत चालली आहे.ते पुढे म्हणाले, "जिथे चांगले काम चालते, त्यावर टीका केली जाते आणि वाईट गोष्टींना पाठबळ दिलं जातं. नकारात्मकतेत मला रस नाही; सकारात्मक गोष्टींनाच प्रोत्साहन दिलं पाहिजे."आपल्या भूमिकेबाबत ते म्हणाले, "माझा जिल्हा महाराष्ट्रातील टॉप टेनमध्ये राहिला पाहिजे, हीच माझी इच्छा आहे."विरोधकांच्या सततच्या टीकेबद्दल बोलताना त्यांनी विनोदी शैलीत म्हटलं, "ज्यांना बोलायचं आहे ते बोलू द्या; बोबलून किती बोलतील?"