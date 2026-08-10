Maha Livestock Insurance Scheme: पशुधन विम्याचा भार होणार हलका; ८५ टक्के अनुदानावर मिळणार विमा

नागपूर: जनावराचा मृत्यू झाल्याने पशुपालकाचे आर्थिक गणित कोलमडू नये, यासाठी राज्य शासनाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना लागू केली आहे. या विमा हप्त्यात तब्बल ८५ टक्के अनुदान केंद्र व राज्य शासन देणार आहे. दहा जनावरांपर्यंत विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, वीज पडणे, सर्पदंश, दूषित पाणी अथवा अपघातामुळे जनावरे दगावतात..अशा स्थितीत पशुपालकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत केली जाणार आहे. योजनेत देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे तसेच शेळ्या आणि मेंढ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एका कुटुंबाला कमाल दहा पशुधनासाठी विमा संरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे..विमा संरक्षणाचा कालावधी लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी निवडता येणार आहे. या संदर्भात तीन दिवसांपूर्वी शासन निर्णय जारी केला आहे. पशुधनानुसार विमा संरक्षण दुधाळ गायीसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये, बैलासाठी ७० हजार रुपये, रेड्यासाठी ८० हजार रुपये, तर शेळी व मेंढीसाठी कमाल सात हजार रुपये विमा संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे पशुधनाच्या प्रकारानुसार नुकसान भरपाईची तरतूद केली आहे..Maharashtra Rain Alert : राज्यात आज जोरदार पावसाची शक्यता, अनेक जिल्ह्यांत येलो अलर्ट जारी; तुमच्या भागात कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.या अटी आवश्यक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रगती प्रणालीमध्ये १२ अंकी ओळख क्रमांकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. संबंधित जनावराचे शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून आरोग्य प्रमाणपत्र घेणेही बंधनकारक आहे. पशुधनाचा मृत्यू विमा संरक्षणाच्या कक्षेत येणाऱ्या कारणांमुळे झाल्यास विमा दावा करता येणार आहे. मात्र, घटनेची माहिती २४ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीला देणे आवश्यक आहे..Maratha Reservation: समाजापासून मला दूर ठेवण्याचा सरकारचा कट; माढ्यातील इशारा सभेत मनोज जरांगे यांचा आरोप, आरक्षणाचा लढा सुरूच राहणार."पशुधन विमा योजनेसंदर्भात शासन निर्णय झाला आहे. विमा हप्ता किती असेल, कधीपर्यंत विमा काढता येणार आदींसंदर्भात शक्यतो सोमवारी बैठक होणार आहे." - डॉ. नितीन फुके, उपायुक्त, पशुसंवर्धन नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.