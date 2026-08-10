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Maha Livestock Insurance Scheme: पशुधन विम्याचा भार होणार हलका; ८५ टक्के अनुदानावर मिळणार विमा

Farmers Can Insure Up to 10 Livestock Animals: केंद्र व राज्य सरकारकडून विमा हप्त्यावर ८५ टक्के अनुदान मिळणार असून, एका कुटुंबातील दहा जनावरांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे.
Maha Livestock Insurance Scheme

Maha Livestock Insurance Scheme

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: जनावराचा मृत्यू झाल्याने पशुपालकाचे आर्थिक गणित कोलमडू नये, यासाठी राज्य शासनाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना लागू केली आहे. या विमा हप्त्यात तब्बल ८५ टक्के अनुदान केंद्र व राज्य शासन देणार आहे. दहा जनावरांपर्यंत विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, वीज पडणे, सर्पदंश, दूषित पाणी अथवा अपघातामुळे जनावरे दगावतात.

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