Maharashtra Urban Development: स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचा नवा स्रोत, राज्य शासनाचे नवीन धोरण; खासगी भागीदारीतून मालमत्तांचा विकास होणार

पुणे: मिळकत कर, बांधकाम विकास शुल्क असे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मर्यादित उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी आता राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नव्याने कार्यपद्धती निश्चित करून दिली आहे. त्यासाठी विकास आराखड्यातील पायाभूत सुविधांसाठीची आरक्षणे आणि मालकी हक्काच्या जागा खासगी भागीदारी तत्त्वावर विकसित करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे..वाढत्या नागरीकरणामुळे पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, आरोग्य, रस्ते आणि वाहतुकीसारख्या मूलभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. या सुविधा पुरवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वारंवार केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे उपसचिव अजिंक्य बगाडे यांनी काढले आहेत. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या जागांचा खासगी विकसक, शासकीय किंवा अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून विकास करण्याची मुभा दिली आहे. या निर्णयामुळे महापालिका, नगरपालिका.मोबाईल नाही, पुस्तके वाचा; १८ वर्षांपूर्वी मुलांच्या हातात स्मार्टफोन देऊ नका! नितीश भारद्वाज यांचा पालकांना सल्ला.आणि नगरपंचायतींना उत्पन्नाचा स्रोत नव्याने निर्माण करण्यास मदत होणार आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १४ कोटी असून, त्यापैकी ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक शहरी भागात राहतात. राज्यात सध्या २९ महापालिका तसेच १५ अ वर्ग, ७८ ब वर्ग, १५४ क वर्ग नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायती कार्यरत आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतःचे शाश्वत आर्थिक स्रोत निर्माण करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी नगरविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणानुसार मालकीच्या मालमत्ता दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देणे, विशिष्ट कालावधीच्या सवलतीवर संचालन व देखभालीचे अधिकार हस्तांतरित करणे, मिळणाऱ्या उत्पन्नात ठराविक हिस्सा मिळवणे, खासगी भागीदारासोबत एकत्रित विकास करणे, सेवा आधारित कामगिरीनुसार कंत्राट देणे किंवा अभिनव आर्थिक उपक्रमाद्वारे भांडवल उभारण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत..Commonwealth Games 2026 : भाजी विक्रेता, इ रिक्षा चालक... Jhandu Kumar ने राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पदक.स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असा होणार लाभसक्षमीकरण व आर्थिक सुधारणा होण्यास मदतशाश्वत उत्पन्नाच्या स्रोतांची निर्मिती शासनाच्या निधीवरील अवलंबित्व कमी होणारपायाभूत सुविधांचा जलद गतीने विकास शक्यअनुत्पादक मालमत्तांचा विकास करून त्या उपयोगात आणणे शक्य होणारनागरिकांना अत्याधुनिक सुविधा मिळणारखासगी गुंतवणुकीस संधी नागरिकांना होणारे फायदेउत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणारमालमत्तांच्या विकासामुळे स्थानिक नागरिकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधीस्थानिक व्यापारास चालना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.