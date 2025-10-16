Latest Marathi News Live Update : 'स्वाभिमानी'ची आज जयसिंगपुरात ऊस परिषद; महाराष्ट्र, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांचे पहिल्या उचलीकडे लक्ष

गडहिंग्लज : गोकुळ दूध संघाने संस्थांना दूध फरकाची रक्कम दिली. मात्र, त्यातून ४० ते ४५ टक्के रक्कम कपात करून संघाच्या डिबेंचर्स ठेव खात्यात वर्ग केली आहे. ही कपात अन्यायी असून, त्या विरोधात गोकुळच्या लिंगनूरमधील शीतकरण केंद्रावर शुक्रवारी (ता. १७) दुपारी एक वाजता मोर्चा काढणार असल्याची माहिती दूध उत्पादक संघर्ष समितीने पत्रकातून दिली. यावेळी फरकातून रक्कम कपात करून केवळ ६० टक्के रक्कम आदा केली आहे. यापूर्वी संघाकडून केवळ पाच टक्क्यापर्यंत डिबेंचर्स कपात केले जात होते. परंतु, यंदा जादाचे कपात करून उत्पादकांची फसवणूक करून अन्याय केला आहे. याचा जाब विचारण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन केल्याचे संघर्ष समितीचे तानाजी देसाई, कृष्णा पाटील, संजय देसाई, बसवराज मुत्नाळे, सुभाष पाटील, बाळगोंडा पाटील, अॅड. आप्पासाहेब जाधव, फुलाजी खैरे, सुरेश चौगुले, भिकाजी पाडेकर, सखाराम केसरकर आदींनी पत्रकातून कळविले आहे.