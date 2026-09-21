महाराष्ट्र बातम्या

Missing Person Complaints : बेपत्ताच्या तक्रारींवर आता थेट अपहरणाचा गुन्हा नवा नियम पोलिसांसाठी डोकेदुखी : अल्पवयीन प्रकरणी चार महिन्यांची मुदत

Missing Person Cases to Face Detailed Police Investigation : प्रौढ महिला-पुरुषांच्या तक्रारींवर प्राथमिक तपास करून परिस्थितीनुसार अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश असून, अल्पवयीनांचा चार महिन्यांत शोध न लागल्यास प्रकरण एएचटीयूकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे.
Missing Person Complaints

Missing Person Complaints

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ओझर (जि. नाशिक) : घरातून कुणालाही न सांगता व्यक्ती निघून गेल्यास आता केवळ बेपत्ता व्यक्तीची नोंद करून थांबता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने सुधारित कार्यपद्धतीचे निर्देश जारी केले असून, प्रौढ महिला अथवा पुरुष बेपत्ता झाल्याची तक्रार मिळताच प्राथमिक माहिती नोंदवून शोधकार्य सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

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