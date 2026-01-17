Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीस 'वन मॅन आर्मी'... मुंबईसह महाराष्ट्र कसा जिंकला? पक्षातील अन् बाहेरील विरोधकांना शिकवला धडा!

भारतीय जनता पार्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळवलं आणि त्यातून केवळ पक्षाचंच नव्हे, तर नेतृत्वाचंही सामर्थ्य ठळकपणे पुढे आलं. महाराष्ट्रात आतापर्यंत जे कुणालाच साध्य झालं नव्हतं, ते फडणवीसांनी करून दाखवलं. त्यामुळे त्यांच्या धुरंधर, सर्वसमावेशक नेतृत्वाची चर्चा आता राज्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. टीका होत राहते, पण कौशल्य झाकता येत नाही. भाजपमधील अंतर्गत राजकारण असो वा विरोधकांची कोंडी, प्रत्येक पातळीवर फडणवीसांनी चाणक्यनीतीने बाजी मारली. म्हणूनच उद्याच्या भारताच्या नेतृत्वात त्यांचं नाव अग्रभागी असेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे..भाजपने किती महापालिका जिंकल्या?राज्यातील २९ महापालिकांसाठी अत्यंत अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. भाजपने मित्रपक्षांसह विरोधकांवर मात करत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, नाशिक, अकोला, सोलापूर, धुळे, मिरा-भाईंदर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि अमरावती या पालिकांत एकहाती सत्ता मिळविली. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, नागपूर, अहिल्यानगर, इचलकरंजी, कोल्हापूर आणि जळगाव येथे मात्र महायुतीचा झेंडा फडकला. लातूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांत काँग्रेसची सरशी झाली. वसई-विरार महापालिकेत बहुजन विकास आघाडी, तर मालेगाव महापालिकेत इस्लाम पक्षाची सत्ता आली आहे. विधानसभा, नगरपरिषद-नगरपालिकांनंतर महापालिकांमध्येही महायुतीने विजयाची हॅट्ट्रिक साधत मोठा विजय प्राप्त केला आहे. भाजप सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणणारा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे..प्रचाराचा मास्टरमाईंड -देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. विकासकामं लोकांपर्यंत पोहोचवली आणि ती आपल्या भाषणातून सतत मांडली. भाजपनं हेही सिद्ध केलं की आता मित्रपक्षांची देखील भाजपला गरज नाही. अनेक महापालिकांवर देवेंद्र फडणवीसांनी एकहाती सत्ता आणली. त्यांनी अतिशय आक्रमक आणि व्यापक प्रचार मोहीम राबवली. त्यांनी सुमारे ७७ इव्हेंट्स आयोजित केले, ज्यात ३७ प्रमुख जाहीर सभा आणि रोडशोंचा समावेश होता. मुंबईत ७, नागपूरमध्ये ५, तर पुणे, नाशिक, नवी मुंबई, ठाणे, अकोला, सोलापूर, लातूर, परभणी अशा अनेक शहरांमध्ये त्यांनी विकास, सुशासन आणि महायुतीच्या कामगिरीवर आधारित जोरदार सभा घेतल्या. शेवटच्या २०–२५ दिवसांतच त्यांनी ३७ हून अधिक रॅली आणि रोडशो केले, ज्यामुळे भाजपाला राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात यश आले. हा प्रचार इतका प्रभावी होता की त्यांना ‘वन मॅन आर्मी’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले..ऐतिहासिक मुंबई कशी जिंकली?ठाकरेंचा गड मुंबईसह देवेंद्र फडणवीसांनी पवारांचा गड पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे देखील जिंकले. मुंबईत २२७ पैकी ११८ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात आले असून, भाजपाने एकट्याने ८९ जागा आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेने २९ जागा मिळवल्या. यामुळे ठाकरे कुटुंबीयांची गेल्या २५–३० वर्षांपासूनची पकड पूर्णपणे मोडली गेली. फडणवीस यांनी विकासाच्या मुद्द्यांवर भर देत मेट्रो, अटल सेतु, किनारी रस्ता आणि बीडीडी चाळ पुनर्वसनासारख्या प्रकल्पांची आठवण करून दिली. त्यांनी मुंबईत जोरदार प्रचार केला, अनेक सभा आणि रोडशो घेतले. हा विजय फडणवीस यांच्या रणनीती, संघटनात्मक ताकद आणि मतदारांच्या अपेक्षांचे थेट फलित ठरला असून, त्यामुळे प्रथमच मुंबईला भाजपाचा महापौर मिळणार आहे..Devendra Fadnavis Reaction : महापालिका निवडणुकांमधील ऐतिहासिक यशानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले.....पूर्वीच्या यशांपेक्षा अधिक व्यापक आणि एकतर्फी यश -भाजपच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्रात पक्षाने अनेक यश मिळवली आहेत, जसे की १९९५ मध्ये शिवसेनेसह युती करून सत्ता मिळवणे, २०१४ आणि २०२४ मध्ये विधानसभेत सर्वाधिक जागा (१०५+ आणि १३२) जिंकणे. मात्र २०२६ च्या महापालिका निवडणुकीत मिळालेलं यश हे पक्षाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं आणि ऐतिहासिक आहे. महायुतीने २९ पैकी २५ महापालिकांवर सत्ता मिळवली, भाजपाने एकट्याने १४००+ जागा जिंकल्या आणि मुंबई बीएमसीसारख्या देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेवर प्रथमच पूर्ण नियंत्रण मिळवले, जिथे ठाकरे कुटुंबीयांची ३० वर्षांची पकड मोडली गेली. हे यश पूर्वीच्या यशांपेक्षा अधिक व्यापक आणि एकतर्फी आहे..महाराष्ट्रातील भाजपाचे सर्वात प्रभावी नेतेदेवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात भाजपाला मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ते २०१३–१५ दरम्यान राज्य भाजपाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये प्रथमच भाजपाचे मुख्यमंत्री बनले आणि २०१४–१९ दरम्यान विकासाच्या माध्यमातून पक्षाची ताकद वाढवली. २०१९ नंतर विरोधी पक्षनेते म्हणून आणि नंतर उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी ग्रासरूट स्तरावर संघटना मजबूत केली, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फूट घडवून महायुतीला सत्ता मिळवून दिली. २०२६ च्या महापालिका निवडणुकीत त्यांनी स्वतः ‘वन मॅन आर्मी’सारखा प्रचार केला, ज्यामुळे भाजपाला शहरी भागात अभूतपूर्व यश मिळाले आणि ते महाराष्ट्रातील भाजपाचे सर्वात प्रभावी नेते म्हणून उदयास आले. महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज नेत्यांना त्यांनी मागे टाकले..राष्ट्रीय स्तरावर देवेंद्र फडणवीस यांचं भविष्य काय असेल?देवेंद्र फडणवीस यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील भविष्यातील भूमिकेबाबत सध्या सुरू असलेल्या चर्चेनुसार ते भाजपच्या आघाडीच्या नेत्यांमध्ये एक प्रमुख चेहरा म्हणून उदयास आले आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांतील अभूतपूर्व यशानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून ते अधिक मजबूत झाले आहेत. आता मुंबई बीएमसीसह राज्यातील बहुतेक महापालिकांवर महायुतीच्या विजयामुळे त्यांची रणनीती आणि नेतृत्वाची ओळख राष्ट्रीय स्तरावर वाढली आहे. राष्ट्रीय राजकारणात त्यांच्याकडे प्रभावी चेहरा म्हणून पाहिले जात आहे. त्यांचे विकास-केंद्रित धोरण, संघटनात्मक कौशल्य आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांवरील पकड भविष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. मात्र हे सर्व भविष्यातील राजकीय घडामोडींवर अवलंबून असेल. तरीही देवेंद्र फडणवीसांना आता धुरंधर राजकारणी म्हणून तोड नाही, हे मान्य करावं लागेल..Devendra Fadnavis: मुंबईचा महापौर कोण होणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत दिले संकेत; म्हणाले.... 