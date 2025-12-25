Ajit Pawar: धनंजय मुंडेंना पुन्हा संधी! राष्ट्रवादीची यादी जाहीर; नेत्यांची संपूर्ण लिस्ट पाहा

Municipal Corporation Election: महानगर पालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. इच्छूकांच्या पक्ष कार्यालयात चकरा वाढल्या आहेत. लवकरच प्रत्यक्ष प्रचाराचा धुराळा उडण्यास सुरुवात होईल. त्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. गुरुवारी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रामध्ये ४० नेत्यांची नावं सादर करण्यात आलेली आहेत. .राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी सोशल मीडिया अकाऊंट एक्सवरुन एक पोस्ट करत ४० नेत्यांची नावं जाहीर केली. पोस्टमध्ये तटकरे म्हणतात, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पार्टीच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर करण्यात येत आहे..Politics: मोठी बातमी! राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ; विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिला राजीनामा, कारण....तटकरे पुढे सांगतात, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची सर्वसमावेशक, पुरोगामी व परिवर्तनवादी लोकाभिमुख भूमिका, आपल्या सर्व स्टार प्रचारकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात, तळागाळातील जनसामान्यांपर्यंत परिणामकारक व प्रभावीरीत्या पोहोचेल, तसेच राष्ट्रवादी विचारांतून येत्या काळात महानगरपालिकांमध्ये महाराष्ट्रवादी वारसा जपणारे लोकप्रतिनिधी सदर क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करत, स्थानिक सुशासनाला नवा आयाम प्राप्त करून देतील, असा दृढ विश्वास आहे..धनंजय मुंडेंना पुन्हा स्थानसंतोष देशमुख खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड हा धनंजय मुंडेंचा राईट हँड होता. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद गमवावं लागलं. त्यानंतर राज्यभरातून धनंजय मुंडेंच्या बाबतीत विरोधी सूर निर्माण झाला. नगर परिषद निवडणुकांमध्ये धनंजय मुंडेंना स्टार प्रचारक करण्यात आलेलं होतं. मात्र परळीसोडता त्यांना कुणीही प्रचारासाठी बोलावलं नाही. पक्षातील आमदारांनीच त्यांच्या नावाला विरोध केला होता. आता पुन्हा पक्षाने महानगरपालिका निवडणुकीसाठी त्यांना स्टार प्रचारक केलं आहे..Bangladesh Mob kills young Hindu: संतापजनक! बांगलादेशात जमावाने आणखी एका हिंदू तरुणाचा बेदम मारहाण करून घेतला जीव.राष्ट्रवादीच्या ४० स्टार प्रचारकांची यादीअजित पवारप्रफुल पटेलसुनिल तटकरेहसन मुश्रीफधनंजय मुंडेनरहरी झिरवाळबाबासाहेब पाटीलमकरंद जाधव-पाटीलदत्तात्रय भरणेअण्णा बनसोडेआदिती तटकरेइंद्रनील नाईकधर्मरावबाबा आत्रामअनिल पाटीलसंजय बनसोडेप्रताप पाटील चिखलीकरनवाब मलिकसयाजीराव शिंदेमुश्ताक अंतुलेसमीर भुजबळअमोल मिटकरीश्रीमती सना मलिकश्रीमती रूपाली चाकणकरइद्रिस नायकवडीअनिकेत तटकरेझिशान सिद्दिकीराजेंद्र जैनशरद पाटीलसिद्धार्थ टी. कांबळेसुरज चव्हाणलहूजी कानडेकल्याण आखाडेसुनील मगरेनाझेर काझीमहेश शिंदेश्रीमती राजलक्ष्मी भोसलेश्रीमती सुरेखाताई ठाकरेनजीब मुल्लाश्रीमती प्रतिभा शिंदेविकास पासलकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.