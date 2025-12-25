महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: धनंजय मुंडेंना पुन्हा संधी! राष्ट्रवादीची यादी जाहीर; नेत्यांची संपूर्ण लिस्ट पाहा

Ajit Pawar Declares 40 Names for Municipal Elections; Dhananjay Munde Included: धनंजय मुंडे यांच्या नावाला यापूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये विरोध होऊनदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्यांना पुन्हा संधी दिली आहे.
Municipal Corporation Election: महानगर पालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. इच्छूकांच्या पक्ष कार्यालयात चकरा वाढल्या आहेत. लवकरच प्रत्यक्ष प्रचाराचा धुराळा उडण्यास सुरुवात होईल. त्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. गुरुवारी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रामध्ये ४० नेत्यांची नावं सादर करण्यात आलेली आहेत.

Ajit Pawar
Dhananjay Munde
Sunil Tatkare
NCP
election

