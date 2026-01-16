List of winning municipalities : भाजपचा धडाका! राज्यात २९ पैकी २२ महापालिकांवर ऐतिहासिक विजय, विरोधकांची दाणादाण – संपूर्ण यादी वाचा

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) यात जबरदस्त यश मिळाले आहे. एकूण २९ महापालिकांपैकी २२ ठिकाणी भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. उर्वरित सहा महापालिकांमध्ये विरोधी पक्षांना यश मिळाले असून, एका महापालिकेचा निकाल अद्याप अंतिम झालेला नाही. त्यामुळे भाजपच्या उत्साहात अजून वाढ होऊ शकते. .अनेक प्रमुख शहरांवर भाजपचे पूर्ण नियंत्रणया निकालांमुळे राज्यातील अनेक प्रमुख शहरांवर भाजपचे पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झाले आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या मोठ्या महानगरांमध्ये पक्षाने दमदार कामगिरी केली. विरोधी पक्षांना केवळ मर्यादित यश मिळाले असून, त्यांच्यावर दबाव वाढला आहे. एकूणच, ही निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण ठरली असून, राज्यातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..शहरी मतदारांमध्ये मजबूतदेवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने शहरी मतदारांमध्ये मजबूत पकड दाखवली. हे निकाल राज्यातील महायुती सरकारच्या स्थिरतेसाठी आणि आगामी निवडणुकांसाठी (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती) सकारात्मक आहेत..भाजपने जिंकलेल्या महापालिकांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:1. मुंबई2. ठाणे3. नवी मुंबई4. पनवेल5. कल्याण-डोंबिवली6. मीरा-भाईंदर7. उल्हासनगर8. नाशिक9. अहिल्यानगर10. धुळे11. जळगाव12. पुणे13. पिंपरी-चिंचवड14. सांगली15. सोलापूर16. कोल्हापूर17. इचलकरंजी18. छत्रपती संभाजीनगर19. जालना20. नांदेड21. नागपूर22. अकोला.Pune Election Result 2026: मूळ पुणेकर कुणासोबत? सदाशिव पेठेसह इतर पेठांमध्ये 'हे' उमेदवार विजयी.मनसे यांना मोठा धक्काशिवसेना (UBT), काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), मनसे यांना मोठा धक्का बसला. काही ठिकाणी (उदा. लातूरमध्ये काँग्रेसला बहुमत) अपवाद आहेत, पण एकूणच महाविकास आघाडी मागे पडली. AIMIM ने काही मुस्लिम बहुल भागांत चांगली कामगिरी केली..महायुतीने बहुमत ओलांडलेमुंबईत तर २५ वर्षांनंतर ठाकरे कुटुंबीयांचे (शिवसेना UBT आणि राज ठाकरे गट) वर्चस्व संपुष्टात आले. महायुतीने बहुमत ओलांडले असून, पहिल्यांदा भाजपचा महापौर होण्याची शक्यता आहे. भाजप-शिंदे सेनेने ११८+ जागांवर आघाडी घेतली..Pune Election Result 2026: पुणे-पिंपरी चिंचवड! बालेकिल्ल्यातच अजित पवारांना जबरदस्त धक्का; शरद पवार गटाचं काय झालं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.