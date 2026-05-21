Government Employee: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आता फक्त विनंती बदल्या! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आंदोलनाला यश

मुंबई: महाराष्ट्रातील सरकारी परिचारिकांच्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिकांच्या बदल्या आता केवळ विनंती आणि तक्रारींच्या आधारेच करण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर तीन दिवस केलेल्या आंदोलनानंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि अपर मुख्य सचिव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला..कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या परिचारिकांनी नव्या बदली धोरणाविरोधात राज्यभर आंदोलन छेडले होते. वारंवार बदल्यांमुळे कुटुंब व्यवस्था आणि मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. परिचारिका संघटनांच्या एकजुटीनंतर सरकारने सक्तीच्या बदल्यांबाबत माघार घेत परिचारिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. .NEET paper leak probe : ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात आरोपींच्या स्वाक्षरीचे नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत; सीबीआयकडून चौघांची समोरासमोर चौकशी.बृहन्मुंबई राज्य सरकारी परिचारिका संघटनेच्या महासचिव कविता ठोंबरे यांनी सांगितले की, रुग्णालयाच्या आत एका कक्षातून दुसऱ्या कक्षात ड्युटी बदलणे हीच बदली मानली जावी. परिचारिकांना इतर शहरांमध्ये किंवा रुग्णालयांमध्ये पाठविल्यास त्यांच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक आयुष्यावर गंभीर परिणाम होतो, असे त्यांनी नमूद केले..Bandra Demolition : वांद्रेतील गरीब नगर अतिक्रमण हटाव ८५ टक्के पूर्ण; ४०० हून अधिक बांधकामे जमीनदोस्त, २३ मेपर्यंत बुलडोझर मोहीम सुरूच.संघटनेच्या अध्यक्षा कमल वायकुळे यांनी सांगितले की, परिचारिकावर्गामध्ये सुमारे ९० टक्के महिला आहेत. सततच्या बदल्यांमुळे कुटुंब व्यवस्था बिघडत असून, मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम होत आहे. नर्सिंग ही अत्यावश्यक आणि संवेदनशील सेवा असल्याने या वर्गाला विद्यमान बदली धोरणातून वगळणे गरजेचे होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.