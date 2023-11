बाळासाहेबांनाच काय अवघ्या महाराष्ट्राला...; 'दिवाळी पहाट'साठी गौतमीला बोलावल्याने सुषमा अंधारेंचा संताप

By

मुंबई- शिवसेना शिंदे गटाच्या मीनाक्षी शिंदे तसेच महिला जिल्हा संघटक यांच्यावतीने चिंतामणी चौकात दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी प्रसिद्ध नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिला निमंत्रित करण्यात आलं होतं. यावरुन विरोधकांनी शिंदे गटावर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेता सुषमा अंधारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नाव न घेता टीका केली आहे. ठाण्यामध्ये आज उजाडलेली दिवाळी पहाट ही वंदनीय बाळासाहेबांनाच काय अवघ्या महाराष्ट्राला सुद्धा अपेक्षित नसेल, असं म्हणत त्यांनी निशाणा साधला. (Maharashtra news thackeray Sushma Andharana angry for calling Gautami patil for Diwali Pahat in cm shinde thane )

दिवाळी पहाटनिमित्त आम्ही पं. बिस्मिल्ला साहेबांची सनई पं. भीमसेन जोशी यांचे भक्ती गीत किंवा पद्मजा फेणानी यांचा गोड गळा हे सगळं ऐकून होतो. पण, आता महाराष्ट्रात वेगळाच प्रकार सुरु झाला आहे, असं म्हणत अंधारेंनी हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सुद्धा याप्रकरणी शिंदे गटावर घणाघात केला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा दिवाळी पहाट लावणी ने साजरी केली गेली. संस्कृती बदलली ठाणे स्मार्ट नाही ओवर स्मार्ट झाले, असं म्हणत आव्हाडांनी टोला लगावला.

दरम्यान, दिवाळीनिमित्त राज्यभरात उत्सहाचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहेत. दिवाळी पहाट म्हणून संगीताचे कार्यक्रम आयोजन केले जातात. पण, पहिल्यांदाच दिवाळी पहाट म्हणून लावणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. (Latest Marathi News)