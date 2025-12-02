महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Police Bharti 2025 Update: भावी पोलिसांसाठी मोठी संधी; उमेदवारी अर्ज भरण्याबाबत झाला मोठा निर्णय

Maharashtra Police Recruitment 2025 Deadline Extended: जर तुम्ही पोलीस भरतीची तयारी करत असाल तर तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे
Maharashtra Police Recruitment 2025 Deadline Extended

Maharashtra Police Recruitment 2025 Deadline Extended

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Maharashtra Police Recruitment 2025: महाराष्ट्रातील हजारो तरुणांना पोलीस दलात दाखल होण्याची इच्छा असते. जर तुमचे देखील पोलीस होण्याचं स्वप्न असेल आणि अद्याप देखील अर्ज भरला नसेल तर तुमच्यासाठी ही अतिशय महत्वाची बातमी आहे.

Loading content, please wait...
police
maharashtra
Recruitment
BSF Recruitment
police force
Maharashtra Budget

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com