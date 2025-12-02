Maharashtra Police Bharti 2025 Update: भावी पोलिसांसाठी मोठी संधी; उमेदवारी अर्ज भरण्याबाबत झाला मोठा निर्णय

Maharashtra Police Recruitment 2025: महाराष्ट्रातील हजारो तरुणांना पोलीस दलात दाखल होण्याची इच्छा असते. जर तुमचे देखील पोलीस होण्याचं स्वप्न असेल आणि अद्याप देखील अर्ज भरला नसेल तर तुमच्यासाठी ही अतिशय महत्वाची बातमी आहे..राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र पोलीस भरती २०२५ मधील अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. या भरतीत १५,६३१ पद भरले जाणार आहेत. यासाठी अर्ज प्रक्रिया ही सुरु झाली असून शेवटची तारीख ही ३० नोव्हेंबर होती पण आता मुदतवाढ झाली आहे..Winter Tourism Spots: थंडीत फिरायला जायचं प्लॅन करताय? "या" 5 निसर्गरम्य ठिकाणांना द्या भेट.सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2025 वरून वाढवून ७ डिसेंबर २०२५ करण्यात आली आहे. यासोबतच, अर्ज शुल्क भरण्यासाठी उमेदवारांना १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. अर्ज सादर करण्यात अडचण आलेल्या उमेदवारांसाठी ही खरोखरच मोठी सुवर्णसंधी आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी policerecruitment2025.mahait.org किंवा mahapolice.gov.in या संकेतस्थळांवर जाऊन अर्ज भरावा..पदांची माहिती- पोलीस कॉन्स्टेबल: 12,399- पोलीस कॉन्स्टेबल चालक: 234- जेल कॉन्स्टेबल: 580- SRPF कॉन्स्टेबल: 2,393- पोलीस बँड्समन 25पात्रता- शिक्षण : मान्यताप्राप्त बोर्डातून 12वी उत्तीर्ण- वय : 18 ते 28 वर्षे (आरक्षणानुसार सवलत लागू)- राष्ट्रीयत्व : भारतीय नागरिक- शारीरिक पात्रता : शासनाने निश्चित केलेल्या शारीरिक चाचण्या आवश्यक (PET/PST).NVS Recruitment 2025: नोकरीची सुवर्णसंधी! शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी मेगा भरती सुरू; अर्जाची शेवटची तारीख आत्ताच जाणून घ्या!.अर्ज शुल्कGeneral / Open वर्ग : 450Reserved Categories : 350शुल्क केवळ ऑनलाइन माध्यमातून स्वीकारले जाईल.निवड प्रक्रियाशारीरिक पात्रता चाचणी (PST/PET)लेखी परीक्षाकौशल्य चाचणी (Skill Test) – लागू असल्यासकागदपत्र तपासणी व वैद्यकीय चाचणी.अर्ज कसा करावा?अधिकृत पोर्टलला भेट द्या: policerecruitment2025.mahait.org"नवीन नोंदणी" पर्यायावर क्लिक करून रजिस्ट्रेशन करालॉगिन करून अर्ज फॉर्म उघडावैयक्तिक, शैक्षणिक माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड कराऑनलाइन पद्धतीने शुल्क भराअर्ज सबमिट करून प्रिंट आउट घ्या .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.