OBC Reservation Latest Update : ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर मैदानात उतरून लढू; मंत्री छगन भुजबळ यांचा सरकारला थेट इशारा

मुंबई : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली. ओबीसी आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारे धक्का लागू देणार नाही. अन्याय झाल्यास आपण मैदानात उतरून लढू, असा सूचक इशारा मंत्री भुजबळ यांनी (Chhagan Bhujbal OBC reservation latest news) सरकारला दिला..जात पडताळणी समिती ही स्वतंत्र यंत्रणा असून तिच्यावर कोणत्याही राजकीय व्यक्तीने दबाव आणू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न मान्य केला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..महायुतीतील काही मंत्री, आमदारांच्या भूमिकेवरही त्यांनी निशाणा साधला. जात पडताळणी समितीने नाकारलेली प्रमाणपत्रे दुरुस्तीची आश्वासने काही लोकप्रतिनिधी देत असल्यासंदर्भात ते म्हणाले, की मराठा, कुणबी, एसइबीसी संबंधातील मागण्या घटनात्मक चौकटीतच मान्य व्हाव्यात. कायदेशीर नव्हे तर चुकीच्या मागण्यांना विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले..715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त.निधीच्या वाटपावर भुजबळ नाराजअर्थसंकल्पातील निधीच्या वाटपावरही भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला मराठा समाजासाठी ७५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला, तर इतर मागासवर्ग समाजाच्या कल्याण समित्यांना केवळ पाच कोटी रुपये देण्यात आले. या निधीवाटपाच्या असमानतेचा निषेध म्हणून मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीतून बाहेर पडलो. त्याचबरोबर आरक्षणासंदर्भातील निर्णय स्वतंत्रपणे न घेता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच घेतले जावेत, अशी भूमिकाही भुजबळ यांनी मांडली..प्रसाद लाडांवर टोलामनोज जरांगे यांचे उपोषण थांबवण्यासाठी सरकारच्या शिष्टमंडळातील सदस्य प्रसाद लाड प्रयत्न करत असल्याचा टोला भुजबळ यांनी लगावला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.