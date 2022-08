By

राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील सध्या अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान, त्यांनी तिथे घेतलेल्या एका सभेत भाजप आमदारांनी उपस्थिती लावल्याने राजकीय गोटात चर्चेला उधाण आलं आहे.(maharashtra politics crisis NCP leaders along with two BJP MLAs attend)

सहकार नेते माजी आमदार भय्यासाहेब तिडके यांचा 75 व्या अमृत महोत्सव सोहळा मुर्तीजापूरमध्ये काल सोहळा पार पडला. यावेळी पाटील यांच्या हस्ते 'सहकाराचा मानबिंदू' या ॲड. भैयासाहेब तिडके अमृत महोत्सव गौरव ग्रंथाचे विमोचन करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे, या सोहळ्याला भाजपचे दोन आमदारही उपस्थित होते. मुर्तीजापूर मतदार संघाचे आमदार हरीश पिंपळे आणि अकोट मतदार संघाचे आमदार प्रकाश भारसाखळे हे भाजपचे आमदार उपस्थित होते. इतकेच नव्हे तर कार्यक्रमानंतर राष्ट्रवादी, भाजप नेत्यांनी एकत्र भोजनाचा आस्वादही घेतला. यासोबत या आमदारांनी राष्ट्रवादीचे माजी आमदार तिडके यांचे तोंड भरुन कौतुकही केले.

या सोहळ्यानंतर राजकीय वर्तुळात भाजपच्या दोन आमदरांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात सत्ता पालटानंतर शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी भाजपचे आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचे सांगत होते. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी जयंत पाटलांनी कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिंदे-भाजप सरकार पडणारच असं भाकित वर्तवले आहे.