Rohit Pawar : महिला IPS प्रकरणात रोहित पवारांनी अजितदादांची बाजू घेतली की टोमणा मारला? नेमकं काय म्हणाले?

कुर्डुवाडी येथील महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हिंदी भाषेतील बोलण्याच्या शैलीमुळे गैरसमज निर्माण झाला, ज्यामुळे हा वाद वाढला. अजित पवारांनी याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली असली, तरी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि मीडियाने याला वेगळेच वळण देण्याचा प्रयत्न केला. यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना अजित पवारांबाबत सूचक वक्तव्य केले आहे. त्यांनी अजितदादांची बाजू घेतली की टोमणा मारला? याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. .रोहित पवारांचे वक्तव्य आणि त्याचा अर्थरोहित पवारांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केलेल्या मतात म्हटले आहे, "कुर्डुवाडी प्रकरणात महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची भूमिका योग्य होती, परंतु अजितदादांच्या हिंदीमुळे आणि बोलण्याच्या शैलीमुळे गैरसमज निर्माण झाला." पण त्याचवेळी त्यांनी मित्रपक्षांच्या नेत्यांवर आणि त्यांच्या "मीडिया ट्रायल"वर टीका करताना सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत राजकारणावरही भाष्य केले. "आमदार सोबत असूनही सर्वकाही आलबेल असतेच असे नाही," असे म्हणत त्यांनी पक्षातील काही नेत्यांच्या कुरघोड्यांवर बोट ठेवले. यातून त्यांचा रोख अजित पवार यांच्यावर होता की मित्रपक्षांवर, याबाबत चर्चा सुरू आहे..Rohit Pawar : ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद निवडणुकीसाठी उभा केला जातोय : रोहित पवार.मीडिया ट्रायल आणि राजकीय खेळरोहित पवारांनी या प्रकरणात "मीडिया ट्रायल"चा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी घेतलेल्या निवडक भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, युवकांचे मुद्दे, महिला सुरक्षा आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यांनी सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना आवाहन केले की, राजकीय स्कोअर सेटलमेंटसाठी मीडिया ट्रायल करण्याऐवजी राज्याच्या हितासाठी कार्यवाही करावी. यातून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी गटातील अंतर्गत मतभेद आणि कुरघोडीच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित केले..पक्षातील अंतर्गत कुरघोडीरोहित पवारांनी "चहापेक्षा किटली गरम असणारे" सहकारी असल्याचा उल्लेख करत पक्षातील काही नेत्यांच्या स्वहितासाठीच्या कृतींवर टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी आणि सत्तासंघर्षाचे संकेत मिळतात. पक्ष नेतृत्वाला यानिमित्ताने "सर्वकाही आलबेल नसते" याचा अनुभव आला असेल, असे त्यांनी सूचकपणे म्हटले आहे. यातून त्यांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..कुर्डुवाडी प्रकरणाने अजित पवार आणि त्यांच्या पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम केला आहे. रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्यावर थेट हल्ला न करता त्यांच्या कार्यशैलीवर आणि मित्रपक्षांच्या कृतींवर टीका केली आहे. यामुळे आगामी काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील गटबाजी आणि सत्ताधारी आघाडीतील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे..Ajit Pawar : अजितदादांचा नादच खुळा! पुण्याच्या गणपती मिरवणुकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी वाजवला ढोल; कसबा गणपतीच्या पालखीलाही दिला खांदा.