दुष्काळाचं सावट, रब्बी हंगामाची चिंता; शेतकऱ्यांसाठी महाबीजने आखलं ३.९८ लाख क्विंटल बियाण्यांचं नियोजन

महाराष्ट्रात एल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे पावसाचे प्रमाण आणि शेती उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ अर्थात महाबीजने २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामासाठी बियाण्यांचे नियोजन केले आहे. या हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेत आणि दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी एकूण ३ लाख ९८ हजार ४९३ क्विंटल बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप स्वामी यांनी बुधवारी पीटीआयशी बोलताना ही माहिती दिली. एल निनोमुळे काही भागांत जमिनीतील ओलावा कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक हवामान आणि जमिनीतील ओलाव्यानुसार योग्य पिकांची निवड करता यावी, यासाठी कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांच्या जातींना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले..PM Kisan 24th Installment : पीएम किसान योजनेचा २४ वा हप्ता जारी; ९.३० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी २,००० रुपयांची रक्कम हस्तांतरित .रब्बी हंगामासाठी कोणती बियाणे उपलब्ध होणार?महाबीजच्या नियोजनानुसार, एकूण बियाणे उपलब्धतेत हरभऱ्याचा सर्वाधिक वाटा आहे. हरभऱ्याचे २ लाख ७५ हजार ७५३ क्विंटल बियाणे उपलब्ध केले जाणार आहे. त्यानंतर गहू, ज्वारी आणि इतर तृणधान्यांचे १ लाख २० हजार ८९८ क्विंटल बियाणे उपलब्ध होईल. याशिवाय करडई, जवस आणि मोहरीचे १ हजार ८४२ क्विंटल, तर भुईमूग आणि तिळाचे १२ हजार १८५ क्विंटल बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे..एल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे काही भागांत पाण्याची कमतरता जाणवू शकते. ही शक्यता लक्षात घेऊन महाबीज कमी ओलाव्यातही वाढू शकणाऱ्या पिकांच्या वाणांना प्रोत्साहन देत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील जमिनीची स्थिती, उपलब्ध ओलावा आणि स्थानिक हवामान लक्षात घेऊन पिकांची निवड करावी, असा यामागील उद्देश आहे..सुपर एल निनोचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धोका? पीक उत्पादन घटण्यासह महागाई वाढण्याची IMF ने वर्तवली शक्यता.आगामी रब्बी हंगामासाठी महाबीजने ३.१० लाख क्विंटल बियाणे उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामध्ये हरभरा, रब्बी ज्वारी, गहू आणि तेलबिया पिकांच्या बियाण्यांचा समावेश आहे. शेतीसोबत पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन २४ हजार क्विंटल पशुखाद्य आणि चारा उत्पादनाचे नियोजनही करण्यात आले आहे..शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी महाबीजने पाच प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये स्थानिक हवामानाला अनुकूल पिकांचे वाण उपलब्ध करणे, चांगली उगवणक्षमता असलेले बियाणे पुरवणे, बियाण्यांचे वेळेत वितरण करणे, शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी पुरेसा वेळ मिळेल असे नियोजन करणे आणि परवडणाऱ्या किमतीत बियाणे उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.