Maharashtra Rabi sowing 2026: महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा फटका यंदाच्या रब्बी हंगामातील पेरणीला बसला आहे. राज्यात २३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत केवळ १५.६९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी पिकांची पेरणी झाली आहे. हे क्षेत्र राज्याच्या पाच वर्षांच्या सरासरी पेरणी क्षेत्राच्या अवघे २७ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, गतवर्षी याच कालावधीत २५.९९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच ४५ टक्के पेरणी पूर्ण झाली होती..राज्यातील रब्बी हंगामाचे पाच वर्षांचे सरासरी पेरणी क्षेत्र ५७.८० लाख हेक्टर आहे. मात्र, यंदा आतापर्यंत पेरणीचा वेग अत्यंत मंद आहे. मागील हंगामात अंतिम पेरणी क्षेत्र ६७.५४ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले होते. त्या तुलनेत यंदाची सुरुवातही संथ झाली आहे. राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पाण्याची कमतरता आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना पेरणी करताना अडचणी येत आहेत..Rabi Sowing Crisis: रब्बी पेरणीवर दुष्काळाचे सावट गडद ;ओलावा नसल्याने पेरा निम्म्यावर : जिल्ह्यात ३७ हजार ९८४ हेक्टरची घट.राज्यातील आठ कृषी विभागांपैकी कोल्हापूर विभागात सर्वाधिक ३९ टक्के पेरणी झाली आहे. या विभागात ४.२३ लाख हेक्टरच्या सरासरी क्षेत्रापैकी १.६६ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. त्यानंतर नागपूर विभागात ३४ टक्के (१.७९ लाख हेक्टर), नाशिक विभागात ३३ टक्के (१.८९ लाख हेक्टर) आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात २८ टक्के (२.०१ लाख हेक्टर) पेरणी झाली आहे..अमरावती विभागात २६ टक्के (२.३३ लाख हेक्टर), पुणे विभागात २५ टक्के (२.७२ लाख हेक्टर) आणि लातूर विभागात २१ टक्के (३.२२ लाख हेक्टर) पेरणी झाली आहे. तर ठाणे विभागात सर्वात कमी म्हणजेच ९ टक्के पेरणीची नोंद झाली असून, येथे केवळ २,९०३ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे..Rabi Irrigation: शंभर गावांतील पिकांना संजीवनी ,नांदूर मधमेश्वर’मधून रब्बी आवर्तन सुरू ,४३ हजार हेक्टरला लाभ.गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा केवळ नागपूर आणि नाशिक या दोन विभागांमध्ये पेरणी क्षेत्र वाढले आहे. नागपूर विभागात मागील वर्षी १.०१ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. यंदा हे क्षेत्र वाढून १.७९ लाख हेक्टर झाले आहे. नाशिक विभागातही मागील वर्षीच्या १.५९ लाख हेक्टरच्या तुलनेत यंदा १.८९ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. उर्वरित सहा विभागांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत पेरणी कमी झाली आहे..दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता कायम आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ३१० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पेरणीसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. पाण्याची उपलब्धता, जमिनीतील ओलावा आणि आगामी काळातील पावसाची स्थिती यावर आता रब्बी हंगामाचे पुढील चित्र अवलंबून असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.