महाराष्ट्र बातम्या

BJP Candidates for Rajya Sabha: भाजपमध्ये ‘भाऊगर्दी’, दिल्लीत अंतिम निर्णय! राज्यसभेसाठी कुणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब? ५ नावे चर्चेत

Maharashtra Rajya Sabha Election 2026: महाराष्ट्रातील सात राज्यसभा जागांसाठी हालचाली वेगात; भाजपमध्ये उमेदवारीसाठी चुरस, निष्ठावंतांना संधी देण्याची मागणी जोरात
Rajya Sabha Race in Maharashtra: Bharatiya Janata Party Shortlists 5 Names as Delhi Takes Final Call

Rajya Sabha Race in Maharashtra: Bharatiya Janata Party Shortlists 5 Names as Delhi Takes Final Call

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रातून येत्या एप्रिलमध्ये रिक्त होणाऱ्या सात जागांसाठी राज्यसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, १६ मार्चला मतदान होणार असून त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विशेषतः भाजप पक्षात उमेदवारीसाठी इच्छुकांची संख्या वाढली असून, पक्षातील खऱ्या निष्ठावंतांना संधी मिळावी, या मागणीसाठी पक्षातील एक गट सक्रिय झाला आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
election
Maharashtra Politics
Rajya Sabha

Related Stories

No stories found.