Crime News: दरदिवशी ६१ बालकांविरोधात गुन्हे! देशातील नोंद गुन्ह्यांत महाराष्ट्र कोणत्या स्थानी? धक्कादायक माहिती समोर

मुंबई : महाराष्ट्रात बालकांविरोधी गुन्ह्यांचा आलेख चढता असून येथे दिवसाला सरासरी ६१ बालकांवर अत्याचार होतात. त्यातील २४ बालकांवर लैंगिक अत्याचार घडतात, असे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) जारी केलेल्या अहवालावरून स्पष्ट होते. २०२३ मध्ये नोंद झालेल्या गुन्ह्यांचे विश्लेषण या अहवालात आहे. त्यानुसार २०२३ मध्ये राज्यात बालकांविरोधी अत्याचाराचे २२,३९० गुन्हे नोंद झाले. २०२२च्या तुलनेत २०२३ मध्ये १,६२८ गुन्हे वाढले. संपूर्ण देशाच्या (केंद्रशासित प्रदेश पकडून) तुलनेत महाराष्ट्रात सुमारे १३ टक्के गुन्हे नोंद झाले आहेत..नोंद गुन्ह्यांची तुलना केल्यास मध्य प्रदेश पहिल्या (२२,३९३) आणि महाराष्ट्र दुसऱ्या (२२,३९०) स्थानी आहे; मात्र गुन्हेगारीचा दर अर्थात दर लाख लोकसंख्येमागील बालकांचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्र देशात दहाव्या स्थानी आहे. महाराष्ट्रात दर लाख बालकांमागे ६१ गुन्हे नोंद झाले आहेत. तर सर्वाधिक गुन्हे दर अंदमान आणि निकोबार बेटे (१४३.४), दिल्ली (१४०.३), चंडीगड (९०.७), आसाम (८४.२), मध्य प्रदेश (७७.९), हरियाना (७०.२), सिक्कीम (६७.५), हवेली तसेच दमण आणि दीव (६४.०) आणि केरळ (६२.८) या राज्यांमध्ये आहे..बालकांच्या हक्क व संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या क्राय संस्थेने या आकडेवारीचे आणखी सूक्ष्म विश्लेषण केले आहे. संस्थेनुसार राज्यात मुंबई (३,११०), ठाणे (१,६३८), पुणे १,२३४, मिरा-भाईंदर १,०१६ आणि पुणे ग्रामीण ८७८ या पाच जिल्ह्यांमध्ये बालकांविरोधी सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे..महाराष्ट्रातील एकूण गुन्ह्यांत अपहरणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सुमारे १२ हजारांहून अधिक अर्थात ५० टक्क्यांहून अधिक गुन्हे अपहरणाशी संबंधित आहेत. त्याखालोखाल लैंगिक अत्याचाराचे आठ हजारांहून अधिक गुन्हे महाराष्ट्रात नोंद आहेत. त्यापैकी मुंबईत (१,११०), ठाणे (४४७), पुणे (४३१), पुणे ग्रामीण (४००) आणि मिरा-भाईंदर, वसई विरार आयुक्तालय हद्दीत ३३३ गुन्हे नोंद आहेत.बालकांवरील अत्याचाराची प्रकरणे नोंदवली जात आहेत, हे कौतुकास्पद आहे; मात्र सर्वात असहाय्य असलेल्या बालकांना सुरक्षित ठेवण्यात पालक, पोलिस आणि समाज अपयशी ठरतो, हे यातून स्पष्ट होते. भक्कम प्रतिबंध, जलद प्रतिसाद आणि अतूट जबाबदारीने बालकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.- क्रिएन रबाडी, विभागीय संचालक, क्राय.