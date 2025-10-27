महाराष्ट्र बातम्या

Crime News: दरदिवशी ६१ बालकांविरोधात गुन्हे! देशातील नोंद गुन्ह्यांत महाराष्ट्र कोणत्या स्थानी? धक्कादायक माहिती समोर

Crime Against Children: महाराष्ट्रात बालकांविरोधी गुन्हे वाढत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने याबाबत अहवाला जारी केला आहे.
Child Crime

Child Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्रात बालकांविरोधी गुन्ह्यांचा आलेख चढता असून येथे दिवसाला सरासरी ६१ बालकांवर अत्याचार होतात. त्यातील २४ बालकांवर लैंगिक अत्याचार घडतात, असे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) जारी केलेल्या अहवालावरून स्पष्ट होते. २०२३ मध्ये नोंद झालेल्या गुन्ह्यांचे विश्लेषण या अहवालात आहे. त्यानुसार २०२३ मध्ये राज्यात बालकांविरोधी अत्याचाराचे २२,३९० गुन्हे नोंद झाले. २०२२च्या तुलनेत २०२३ मध्ये १,६२८ गुन्हे वाढले. संपूर्ण देशाच्या (केंद्रशासित प्रदेश पकडून) तुलनेत महाराष्ट्रात सुमारे १३ टक्के गुन्हे नोंद झाले आहेत.

Loading content, please wait...
crime
maharashtra
Crime News
crime news in marathi
crime marathi news
NCRB

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com