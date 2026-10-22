Ration Card e-KYC: रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता घरबसल्या करता येणार ई-केवायसी; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

रेशनकार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत (NFSA) अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी घरबसल्या सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती एका सूचनाफलकावर देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे लाभार्थ्यांना रास्त भाव दुकानात प्रत्यक्ष न जाता मोबाईलच्या मदतीने ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Mera E-KYC ॲपच्या मदतीने करता येणार प्रक्रियासूचनाफलकावरील माहितीनुसार, लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी Mera E-KYC हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून आधार आधारित पडताळणी आणि चेहऱ्याच्या ओळखीद्वारे (Face Authentication) ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया दिली आहे. यासाठी लाभार्थ्यांकडे आधार क्रमांक आणि आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे..ई-केवायसी करण्यासाठी कोणती ॲप डाउनलोड करावीत?ई-केवायसी करण्यासाठी मोबाईलमध्ये दोन ॲप डाउनलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.1. Mera E-KYC Mobile App: [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.facialauth](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.fac%E2%80%8Bialauth\\&utm_source=chatgpt.com)2. Aadhaar Face RD Service App: [https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.facerd](https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.facerd\\&utm_source=chatgpt.com)दोन्ही ॲप इन्स्टॉल केल्यानंतर आवश्यक परवानग्या द्याव्या लागतील. त्यानंतर Mera E-KYC ॲप उघडून राज्य म्हणून महाराष्ट्राची निवड करावी. पुढे आधार क्रमांक टाकून, आधारशी संलग्न मोबाईलवर आलेला ओटीपी प्रविष्ट करावा आणि आवश्यक पडताळणी पूर्ण करावी..चेहऱ्याच्या पडताळणीनंतर प्रक्रिया पूर्णआधार पडताळणीनंतर ॲपमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार चेहरा स्कॅन करावा. चेहऱ्याची पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर ई-केवायसीची स्थिती ॲपमध्ये तपासता येते. सूचनाफलकानुसार, ‘E-KYC Status’ मध्ये ‘Y’ दिसल्यास प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे समजावे..Ankita Sharma: साडी नेसून AK-47 मधून सलग ९ राऊंड फायर; IPS अंकिता शर्मांचा Video Viral, माजी लष्कर अधिकारी का भडकले? .ई-केवायसी करण्यापूर्वी ही बाब लक्षात ठेवासूचनाफलकावर ही सुविधा महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांसाठी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, त्यावर ३१ मार्च २०२५ ही अंतिम तारीख दिलेली आहे. मात्र, ही मुदत आता संपलेली असल्याने ई-केवायसीसाठी सध्या कोणती मुदत लागू आहे, तसेच ही सुविधा अद्याप उपलब्ध आहे का, याची खात्री अधिकृत अन्न व नागरी पुरवठा विभाग किंवा रास्त भाव दुकानातून करून घ्यावी..महत्त्वाचे: ई-केवायसीची स्थिती तपासूनच पुढील कार्यवाही करा. केवळ जुन्या सूचनाफलकावरील माहितीच्या आधारे सध्याची अंतिम तारीख गृहीत धरू नका..Viral Video: आईच्या कुशीत मस्ती करणारे वाघाचे बछडे; ताडोबाच्या जंगलातील मायेचा सुंदर क्षण कॅमेऱ्यात कैद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.