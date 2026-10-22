महाराष्ट्र बातम्या

Ration Card e-KYC: रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता घरबसल्या करता येणार ई-केवायसी; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

How to Complete Ration Card e-KYC Online : रेशनकार्डधारकांना Mera E-KYC ॲपद्वारे घरबसल्या ई-केवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध असून, सध्याची मुदत अधिकृत विभागाकडून तपासणे आवश्यक आहे.
esakal

esakal

Maharashtra ration card beneficiaries can learn about the Mera e-KYC app, Aadhaar face authentication and the online ration card e-KYC process

Sandip Kapde
Updated on

रेशनकार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत (NFSA) अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी घरबसल्या सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती एका सूचनाफलकावर देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे लाभार्थ्यांना रास्त भाव दुकानात प्रत्यक्ष न जाता मोबाईलच्या मदतीने ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते.

Loading content, please wait...
Ration Card
Ration Card Holder
technical issues in e-KYC
ration card disqualification
e-KYC process
ration card news
Marathi News Esakal
www.esakal.com