Corona Update: राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 60 हजाराजवळ; मृत्यांच्या संख्येने चिंता वाढली

मुंबई- राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. राज्यात गेल्या २४ तासांत 59 हजार ९०७ कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत, तर ३० हजार २९६ लोकांनी कोरोना विषाणूवर मात केली आहे. कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू पावणाऱ्या रुग्णांची संख्याही वाढली आहे. गेल्या २४ तासांत ३२२ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्याचं पाहायला मिळतंय. मार्च महिन्याच्या शेवटापासून ही वाढ लक्षणीय आहे. राज्यात आतापर्यंत ३१ लाख ७३ हजार २६१ रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली आहे, तर २६ लाख १३ हजार ६२७ लोकांनी आतापर्यंत कोरोनावर मात केली आहे. कोरोना विषाणूने आतापर्यंत ५६ हजार ६५२ लोकांचा बळी घेतला आहे. राज्यात सध्या ५ लाख १ हजार ५५९ कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

Maharashtra reports 59,907 new COVID cases, 30,296 recoveries, and 322 deaths in the last 24 hours

Total cases: 31,73,261

Active cases: 5,01,559

Total recoveries: 26,13,627

Death toll: 56,652 pic.twitter.com/eWsr5P17CT

— ANI (@ANI) April 7, 2021