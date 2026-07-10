उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह १५ अधिकारी निलंबित; महसूल विभागात गैरप्रकार, मंत्री बावनकुळेंची माहिती

मुंबईः महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम-१५५’ चा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा कामे आणि जमिनींचे फेरफार करणाऱ्या महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह पंधरा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेमध्ये केली..‘केवळ निलंबनावर न थांबता या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि काहींना सेवेतून बडतर्फ केले जाईल,’ असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला. शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महसूल अधिनियमाच्या कलम-१५५ च्या गैरवापराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. यावर पुणे विभागाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारने ही कारवाई केली. .Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर चोरीप्रकरण! काँग्रेसला अटल बिहारी वाजपेयींची आठवण; जुन्या भाषणाचा दिला दाखला.महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, की पुणे विभागातील धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर आता संपूर्ण राज्यात मागील पाच वर्षांत ‘कलम- १५५’ अंतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, याचा कृती अहवाल पुढील अधिवेशनात मांडला जाईल. ‘‘या प्रकरणामध्ये एकाची मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचा मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. आता फेरनिरीक्षण करून मूळ मालकांच्या जमिनी त्यांना परत करण्याची मोठी प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही,’’ असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..Kaygaon News : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी मुख्याध्यापकांनीच उचलला तणनाशकाचा पंप; विद्यार्थी सुरक्षा आणि आरोग्याच्या काळजीसाठी पुढाकार.महसूल कायद्यात मोठे बदल होणारअधिकारी वर्गाकडून केवळ ‘कलम-१५५’ नव्हे, तर कलम ७० (ब) आणि कलम-८५ चाही गैरवापर केला जातो. कनिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना आव्हान देणे कठीण होते. त्यामुळे या तिन्ही कलमांमधील पळवाटा बंद करण्यासाठी कायदा सुधारणा समिती काम करत असून पुढील अधिवेशनात महसूल कायद्यात मोठी दुरुस्ती करणारे विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.