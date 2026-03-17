Fuel Crisis: पेट्रोल पंपावर मिळणार रॉकेल, गॅस तुटवड्यावर शोधला उपाय; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : इराण आणि अमेरिका-इस्राईल यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात इंधनाचे गणित बिघडले असून, त्याचा फटका महाराष्ट्रालाही बसू लागला आहे. राज्यात जाणवणारा घरगुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली असून, लवकरच पेट्रोल पंपांवरही रॉकेल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधानसभेत ही माहिती दिली.'एलपीजी' गॅसच्या टंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी भुजबळ यांनी सोमवारी 'बीपीसीएल', 'एचपीसीएल' आणि 'आयओसीएल' या प्रमुख पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी तातडीची चर्चा केली. चर्चेनंतर सभागृहाला माहिती देताना ते म्हणाले की, राज्यातील घरगुती गॅसचे दैनंदिन उत्पादन नऊ हजार टनांवरून ११ हजार टनांपर्यंत वाढविले आहे..Gas Price: महागाईच्या काळात दिलासा! गॅस दरात मोठी घसरण; नवे दर काय अन् कधीपासून लागू होणार? जाणून घ्या....सद्यःस्थितीत घरगुती वापराच्या गॅसला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असून उत्पादनातील तांत्रिक अडचणीही दूर केल्या जात आहेत. रॉकेलचा साठा मुबलक असून पेट्रोल पंपांवर लवकरच ते उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने विशेष समित्या नेमल्या आहेत..पेट्रोल पंपांवरच वितरण का?रॉकेलच्या वितरणाबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले,''राज्यात रॉकेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, उज्ज्वला योजनेनंतर रॉकेलची जुनी वितरण साखळी विस्कळित झाली आहे. रॉकेल वितरकांचे जाळे सध्या सक्षम नसल्याने, ग्राहकांना थेट पेट्रोल पंपांवरून ते देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भेसळीला आळा बसेल आणि गरजूंना ते सहज उपलब्ध होईल.''.Premium | LPG Shortage : सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवूनही गॅसचा तुटवडा का?.गॅस पुरवठ्यात प्राधान्य१००% प्राधान्य रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम स्मशानभूमी५०% प्राधान्य औषध उद्योग, संरक्षण क्षेत्रातील उपाहारगृहे.