महाराष्ट्र बातम्या

Padma Awards: राज्यातील सात मान्यवर ‘पद्म’ने सन्मानित

राज्यातील सात मान्यवरांना पद्म सन्मान; अलका याज्ञिक, रोहित शर्मा, डॉ. आर्मिडा फर्नांडिस, भिकल्या धिंडा, आर. माधवन, सतीश शाह व उद्योगपती अशोक खाडे यांचा गौरव
Seven personalities from Maharashtra honored with Padma Awards 2026

Seven personalities from Maharashtra honored with Padma Awards 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : देशातील महत्त्वाचे नागरी सन्मान असलेल्या पद्म सन्मानांचे वितरण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज झाले. राज्यातील सात मान्यवरांना विविध क्षेत्रातील कार्यासाठी पद्मने गौरविण्यात आले. त्यात प्रसिद्ध गायिका अलका याज्ञिक, क्रिकेटपटू रोहित शर्मा, डॉ. आर्मिडा फर्नांडिस, वारली आदिवासी परंपरेचे जतन करणारे तारपावादक भिकल्या लाडक्या धिंडा, अभिनेते आर. माधवन, सतीश शाह (मरणोत्तर) आणि उद्योगपती अशोक खाडे या मान्यवरांचा समावेश आहे.

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