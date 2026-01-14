Maharashtra Sickle Cell : ५ वर्षांत १२ हजार नवे रुग्ण; आरोग्य विभाग 'अरुणोदय' मोहिमेसाठी सज्ज; राज्यात सिकलसेलचा धोका वाढला!

पुणे : राज्यात गेल्या पाच वर्षांत १ कोटी ५ लाखांहून अधिक नागरिकांच्या रक्ताच्या तपासण्या आरोग्य विभागाने केल्या असता त्याद्वारे १२ हजार ४२० जणांना ‘सिकलसेल’ या आनुवंशिक रक्तविकाराचे निदान झाले आहे. त्याचबरोबर १ लाख २४ हजार २७५ लोकसंख्या वाहक (रुग्ण नाही) असून त्यांच्यापासून पुढे वाढणारी संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. सिकलसेल मुक्त महाराष्ट्रासाठी ‘अरुणोदय’ विशेष मोहीम आखली आहे. .‘सिकलसेल’ (ॲनिमिया) हा रक्ताचा एक आनुवंशिक (वंशपरंपरागत) आजार आहे. यामध्ये रुग्णाच्या रक्तात हिमोग्लोबिनमध्ये दोष असल्यामुळे लाल रक्तपेशींचा आकार बदलतो. सामान्यपणे लाल रक्तपेशी गोल आणि लवचिक असतात. त्या विळ्यासारख्या किंवा अर्धचंद्राकृती होतात. त्या कडक असल्याने रक्तवाहिन्यांत अडकतात. त्यामुळे शरीराच्या विविध अवयवांना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. यामुळे तीव्र वेदना, थकवा, वारंवार संसर्ग, रक्तक्षय (अॅनिमिया) अशा तक्रारी रुग्णामध्ये दिसून येतात..Pune News : निलंबनाचा राग आला अन् अधिकाऱ्यालाच बदडले! पुण्यात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर भररस्त्यात मारहाण.आई आणि वडील दोघेही ‘सिकलसेल’चे वाहक (ट्रेट) असतील तर त्यांच्या मुलांनाही होण्याची शक्यता असते. काही लोक फक्त ते वाहक असतात. त्यांना सहसा गंभीर त्रास होत नाही, पण ते हा आजार पुढच्या पिढीकडे देऊ शकतात. आरोग्य विभागाने २०१९ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत राज्यात एकूण १ कोटी ५ लाख ८६ हजार ७३३ जणांच्या ‘सोल्युबिलिटी’ चाचण्या केल्या. त्याद्वारे १२ हजार ४२० रुग्ण आणि १ लाख २४ हजार २७५ वाहक आढळून आले आहेत..प्रतिबंसाठी काय करावे?– हा विकार आनुवंशिक असल्यामुळे माता-पित्याकडून अपत्यांना होतो– विवाहापूर्वी सिकलसेल तपासणी करूनच जोडीदाराला तो नाही याची खात्री करूनच विवाह करावा– लाल (एसएस) आणि पिवळे (एएस) कार्ड असलेल्यांनी आपापसात विवाह टाळावा– सिकलसेलग्रस्त किंवा वाहक रुग्णांनी निरोगी व्यक्तीशी विवाह करावा– सिकलसेलग्रस्त मातांनी गर्भधारणेनंतर आठ आठवड्याच्या आत गर्भजल तपासणी करून घ्यावी.लक्षणेः\r\n\r\nरक्तातील हीमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होणे\r\n\r\nहातपायावर सूज येणे, भूक मंदावते\r\n\r\nसांधे दुखणे, असह्य वेदना होणे\r\n\r\nलवकर थकवा येणे\r\n\r\nचेहरा निस्तेज दिसणे\r\n\r.उपचार काय ? बोनमॅरो ट्रान्सप्लांटेशन करून हा आजार पूर्णतः बरा होऊ शकतो. रुग्णांनी नियमित आणि समतोल आहार आवश्यक आहे. योग्य औषधोपचाराने आयुष्य वाढते. फॉलिक अॅसिडच्या गोळ्या नियमित घ्याव्यात. भरपूर पाणी पिणे, वेदनाशामक गोळ्या, गरज भासल्यास रक्त संक्रमण करणे आवश्यक.‘सिकलसेल’ग्रस्त रुग्णांना संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत आर्थिक साहाय्य मिळते. .१० वी व १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या वेळी प्रत्येक तासाला २० मिनिटे अधिक अवधी दिला जातो. उपचाराकरिता बस प्रवासात सवलत मिळते. औषधोपचार, नियमित तपासणी, समतोल आहार व काळजी घेतल्यास नियंत्रणात ठेवता येतो..विशेष तपासणी मोहीम राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये ‘अरुणोदय’ सिकलसेल विशेष मोहीम १५ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान राबविण्यात येणार आहे. ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, पालघर, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, यवतमाळ, धुळे, जळगाव, बुलढाणा, नांदेड, वाशीम, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड व हिंगोली या २१ जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत तपासणी, निदान, उपचार, जनजागृती, मोफत तपासणी, मोफत औषधे, समुपदेशन, गरजेनुसार रक्त संक्रमण सल्ला आदी सुविधा पुरविण्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.