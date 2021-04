Corona Update: दिलासा नाहीच; राज्यात रुग्णवाढ कायम

मुंबई- राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. विषाणूवर मात करण्यासाठी राज्यात अनेक निर्बंध लादण्यात आले. शिवाय नाईट कर्फ्यूही लागू आहे. शनिवार आणि रविवारी राज्यात पूर्णपणे लॉकडाऊन असणार आहे. कोरोना महामारीला रोखण्यासाठी सर्वप्रकारची खरबदारी घेतली जात आहे. पण, तरीही राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. राज्यात गेल्या 24 तासांत 58 हजार 993 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत, तर 45 हजार 391 रुग्णांनी विषाणूवर मात केली असून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. शुक्रवारी राज्यात 301 कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे विषाणूमुळे मृत्यू होणाऱ्यांची एकूण संख्या 57 हजार 329 झाली आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 32 लाख 88 हजार 540 कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्यात सध्या 5 लाख 34 हजार 603 सक्रिय रुग्ण आहेत. आतापर्यंत 26 लाख 95 हजार 148 लोकांनी कोरोना विषाणूवर मात केली आहे. आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

Maharashtra reports 58,993 new COVID cases, 45,391 recoveries, and 301 deaths in the last 24 hours

Total cases: 32,88,540

Active cases: 5,34,603

Total recoveries: 26,95,148

Death toll: 57,329 pic.twitter.com/rwiRma3yua

— ANI (@ANI) April 9, 2021