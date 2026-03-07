महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra State Government Loan : महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ११ लाख २ हजार ६५४ कोटींच्याही पुढे जाणार?

मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील खर्च आणि कल्याणकारी योजनांमुळे महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे.
Maharashtra State Government Loan

Maharashtra State Government Loan

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी घ्यावा लागलेल्या कर्जामुळे २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षात राज्यावरील एकूण कर्जाचा डोंगर ११ लाख दोन हजार ६५४ कोटींच्याही पुढे जाण्याची शक्यता आहे. तर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात व्याजापोटी एकूण ७० हजार ५५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
state government
Project
trap
loans
debt

Related Stories

No stories found.