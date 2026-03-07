Maharashtra State Government Loan : महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ११ लाख २ हजार ६५४ कोटींच्याही पुढे जाणार?

मुंबई - कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी घ्यावा लागलेल्या कर्जामुळे २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षात राज्यावरील एकूण कर्जाचा डोंगर ११ लाख दोन हजार ६५४ कोटींच्याही पुढे जाण्याची शक्यता आहे. तर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात व्याजापोटी एकूण ७० हजार ५५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे..राज्याची वित्तीय तूट पुढील दोन वर्षांत २.७ ते २.९ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज असून ती तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र महसुली जमा २०२० -२०२१ या वर्षात १३.७२ टक्के होता त्यामध्य मागील पाच आर्थिक वर्षात सुधारणा झाली नसून २०२५- २०२५ सुधारीत अंदाजानुसार महसुली जमा १०.३१ टक्के तर २०२६ -२०२७ मध्ये देखील ११.३७ टक्के इतकीच होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..२०२५ -२०२६ मध्ये देखील कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांमुळे राज्याचा अर्थसंकल्पी अंदाज ७ लाख २० कोटी होता, परंतु सुधारीत अंदाज ७ लाख ५५ हजार ९२० कोटी रुपयांवर गेला. तीच परिस्थिती २०२६ -२०२७ च्या अर्थसंकल्पाच्या अखेरीस दिसण्याची शक्यता आहे. २०२६-२७ मध्ये महाराष्ट्राचे एकूण कर्ज ११,०२,६५४ कोटी रुपये इतके अंदाजित आहे..हे कर्ज २०१८-१९ मध्ये राज्यावर ४,०७,१५२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०२५-२६ मधील ९ लाख ७३ हजार ९८९ कोटी रुपये आणि २०२४-२५ मधील ८ लाख ४० हजार २४७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या वाढले. मागच्या दशकातील आकडेवारी पाहिल्यास कर्जाच्या रक्कमेत वाढ झाली असली तरी परतावा देखील झाल्याचे दिसून येते.२०२६-२७ मध्ये सरकार कर्ज आणि इतर उत्तरदायित्वांच्या माध्यमातून सुमारे १.५० लाख कोटी रुपये उभे केले जाणार आहे. यातील बहुतांश कर्ज हे राज्य सरकारी रोख्यांच्या (बॉंड्स) माध्यमातून खुल्या बाजारातून घेतले जाईल, तर उर्वरित हिस्सा केंद्र सरकारची कर्जे आणि इतर स्रोतांमधून उभा केला जाणार आहे..वाढत्या कर्जामागची कारणेअर्थसंकल्पातील गुलाबी पुस्तकानुसार, मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील खर्च आणि कल्याणकारी योजनांमुळे कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्याने मेट्रो रेल प्रकल्प, एक्सप्रेस-वे, सिंचन कामे आणि प्रामुख्याने मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरी पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक केली आहे. ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या अनुदानामुळे सरकारी तिजोरीवरचा ताण वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.