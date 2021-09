कलाकारांना मोठा दिलासा; जागतिक मराठी रंगभूमी दिनी नाट्यगृह खुली होणार!

मुंबई : राज्यातील शाळा आणि मंदिरापाठोपाठ आता नाट्यगृह खुली होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. जागतिक मराठी रंगभूमी दिनी नाट्य कलाकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 5 नोव्हेंबरला जागतिक मराठी रंगभूमी दिन साजरा केला जातो. याच मुहूर्तावर राज्य सरकारने नाट्यगृह खुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोनाच्या संकटातून सावरत राज्य अनलॉक होत असताना नाट्यगृह पुन्हा खुली करण्याची मागणी अनेक कलाकारांनी केली होती. याचा सकारात्मक विचार राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. (Maharashtra State Government is slowly reopening public places theatres are yet to reopen Afterj school and temple)

हेही वाचा: आरोग्य विभागाची 25, 26 सप्टेंबरला होणारी परीक्षा रद्द : राजेश टोपे

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असताना हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट्स, मॉल्स काही निर्बंधांसह सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र सिनेमागृह आणि नाट्यगृह सुरु करण्याचा निर्णयाचा विचार झाला नव्हता. आता 5 नोव्हेंबरबासून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेसह 5 नाट्यगृह सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. नाट्य क्षेत्रातील काही मान्यवर कलाकारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची यासंदर्भात भेट घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात आदेश काढला आहे.