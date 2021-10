Live : देवळं खुली...राज्याच्या कानाकोपऱ्यात भक्तीमय वातावरण

By

Temples in Maharashtra to reopen on October 7 Live update : कोरोनामुळे बंद झालेली धार्मिक स्थळे आजपासून म्हणजेच नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशीपासून (७ ऑक्टोबर) राज्यातील सर्वधर्मियांची प्रार्थना स्थळे आरोग्याचे नियम पाळून भक्तांसाठी खुली होणार आहेत. मुंबई, पुणे, पंढरपूर, कोल्हापूर आणि तुळजापूरसह सर्व ठिकाणावर भक्तीमय वातावरण आहे. धार्मिक स्थळे भक्तांसाठी खुली केली असली तरी त्याठिकाणी आरोग्याच्या नियमांचे पालन झालेच पाहिजे. चेहऱ्यावर मास्क, सुरक्षित अंतर, जंतुनाशकाचा वापर हा झालाच पाहिजे. धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापन समितीची यामध्ये मोठी जबाबदारी आहे हे विसरू नये. कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर राज्य सरकारने धार्मिक स्थळ बंद केली होती. रुग्णांची संख्या कमी होत असताना मंदिरे खुले करावीत यासाठी राज्य सरकार विरोधात विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले होते. आजपासून राज्यभरातील मंदिराची दारं खुली होत आहेत.... राज्यात आज असणाऱ्या भक्तीमय वातावरणाचं लाईव्ह अपडेट पाहूयात....

नवरात्रोत्सवापूर्वी दोन दिवसांपासून तुळजापूर शहरात मोठी गर्दी झाली. तुळजाभवानी मातेची शेजघरातील निद्रिस्त मूर्ती गुरुवारी (ता. ७) सिंहासनावर अधिष्ठित केल्यानंतर अभिषेक होईल. दुपारी बाराला घटस्थापना होणार आहे.

पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांच्या हस्ते आरती करण्यात आली. यावेळी सोशल डिस्टन्सचा पूर्णत फज्जा उडाला. कोरोना नियमांचं पालन याठिकाणी दिसलं नाही. सर्वांनी नियमांचे पालन करावे असे सांगणारे दत्तात्रय भरणे मात्र नियमांचे उल्लंघन करताना दिसले.

गेल्या काहीपासून बंद असणारे राज्यभरातील धार्मिक स्थळं आजपासून भाविकांसाठी खुली करण्यात आली. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर पहाटे पाच वाजता भाविकांसाठी खुले करण्यात आले असून दर्शनासाठी गणेशभक्तांनी रांगा लावल्या आहेत.

कोरोना नियमांचे पालन करतच भाविकांना अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी प्रवेश दिला जाणार असून, त्यासाठी ई-पास बंधनकारक आहे. यंदाच्या उत्सवात सप्तमातृका या संकल्पनेवर आधारित देवीच्या सालंकृत पूजा बांधल्या जाणार आहेत.

साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक प्रमुख पीठ असलेल्या येथील करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात आज(ता. ७) शारदीय नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ होणार आहे. सकाळी साडेआठच्या सुमारास घटस्थापना होणार असून, यावेळी परंपरेप्रमाणे तोफेची सलामी दिली जाणार आहे.

नवरात्रासाठी नियमावली गुरुवार (ता. ७) पासून नवरात्र महोत्सव सुरू होत असताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर साधेपणाने उत्सव साजरा करावा असे आवाहन पुणे महापालिकेने केले आहे. मंदिरापुढे नियमांचे पालन करून साधा मांडाव घालावा, नागरिकांची गर्दी होईल अशी सजावट करू नये, मंडळात ४ फूट तर घरात २ फुटापेक्षा मोठी मूर्ती असू नये. मूर्ती विसर्जन करताना पर्यावरण पूरक कृत्रिम हौदात करावे असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.