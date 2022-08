TET Scam : टीईटी घोटाळ्यात ईडीची एन्ट्री; तुकाराम सुपेंची होणार चौकशी?

By

मुंबई : टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) घोटाळ्यात आता अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) एन्ट्री झाली असून आर्थिक घोटाळाप्रकरणी ईडीनं गुन्हाही दाखल केला आहे. यापार्श्वभूमीवर टीईटी घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी तुकाराम सुपे यांची ईडीकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात माजी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या दोन मुली व एका मुलाचेही यात नाव आल्यानं खळबळ उडाली आहे. (Maharashtra TET Scam Possibility of inquiry of Tukaram Supe by ED)

तुकाराम सुपे हे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष होते. टीईटी घोटाळा प्रकरणात तुकाराम सुपे यांना पुणे सायबर पोलिसांनी अटक केली होती. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रक्कम, सोन्याचे दागिने जप्त केले होते. तुकाराम सुपे यांच्यासह अश्विन कुमार, अभिषेक सावरिकर, सुखदेव डेरे, सौरभ त्रिपाठी यांची देखील चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

पुणे पोलिसांनी म्हाडा, आरोग्य आणि टीईटी परीक्षेच्या संदर्भात झालेला घोटाळा उघडकीस आणला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची कागदपत्र तपासासाठी ईडीने पुणे पोलिसांकडून मागून घेतली होती. काही दिवसांपूर्वी पुणे पोलिसांनी ही सर्व कागदपत्रे ईडीच्या ताब्यात दिली. त्यामुळं या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आता ईडी करणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ईडीकडून टीईटी घोटाळ्याप्रकरणी मनी लाँडरिंगचा गुन्हाही दाखल केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात म्हाडा, आरोग्य आणि टीईटी हे सर्वाधिक मोठे घोटाळे आहेत. ईडीच्या झोन २ च्या अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. प्रितीष देशमुख हे जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीचे संचालक होते तर अश्विनकुमार जी ए सॉफ्टवेअर कंपनीचे प्रमुख होते.