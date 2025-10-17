Maharashtra Elections : चार दिवसांत साडेसहा लाख मतदार कसे वाढले? काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांचा निवडणूक आयोगाला सवाल

मुंबई : २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान चार महिन्यांत राज्यात ४१ लाख मतदार वाढले, यावर विरोधकांकडून संशय व्यक्त केला जात होता. आता त्यामध्ये अजून भर पडली असून विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी १६ ऑक्टोबर ते १९ ऑक्टोबर या केवळ चार दिवसांत ६ लाख ५५ हजार ७०९ मतदारांची वाढ राज्याच्या यादीमध्ये झाल्याची माहिती काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीतूनच दाखवून देत या मतदार यादीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या चार दिवसात साडेसहा लाख मतदार कसे वाढले, याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने द्यावे, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. .Bhoom Crime : चिंचपूरमध्ये गर्भवती महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात, डॉक्टर अटकेत; भूम तालुक्यातील धक्कादायक घटना.सचिन सावंत म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान राज्यात ९ कोटी २९ लाख ४३ हजार ८९० नोंदणीकृत मतदार होते. यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या मतदार यादीच्या छाननीनुसार ३० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ९ कोटी ५३ लाख ७४ हजार ३०२ एवढी मतदार संख्या झाली. याचा अर्थ या कालावधीत २४ लाख मतदार वाढले. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्यात ९ कोटी ६३ लाख ६९ हजार ४१० मतदार आहेत हे जाहीर केले, असे त्यांनी सांगितले. विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर चार दिवसांत मोठ्या प्रमाणात नोंदणी होणे हे अभूतपूर्व आहे, त्याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने दिले पाहिजे, असेही सावंत म्हणाले..विरोधकांची भूमिका योग्यच!‘‘सदोष मतदार यादी १ जुलै २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आल्याने या यादीवर शंका निर्माण झाली आहे तसेच आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही मतदार यादी विरोधी पक्षांना पाहायला सुद्धा दिली जात नाही, त्यावरचे आक्षेप नोंदवण्याची संधीही देण्यात येणार नाही, हे लोकशाही प्रक्रियेला घातक आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षाने घेतलेली भूमिका योग्य आहे,’’ असेही सचिन सावंत म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.