State Election Commission : स्थानिक निवडणुकांसाठी मनुष्यबळ हवे; राज्य निवडणूक आयुक्तांचे केंद्रीय आयोगास पत्र

मुंबई : सदोष मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी महाविकास आघाडी आणि सहयोगी पक्षांकडून करण्यात आली असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मतदारयाद्यांवर घेतलेल्या आक्षेपांची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला राज्याच्या निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने पत्राद्वारे कळविली आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार आज आयोगाने राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता करून दिली जावी, असे निर्देश दिले आहेत. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीसंदर्भात आयोगाच्या कार्यालयात राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश कुमार, आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, गृहविभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती, विशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते..पुरेसा बंदोबस्त ठेवावावाघमारे यांनी सांगितले की, ''स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि इतरही कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगातही काही जागा रिक्त आहेत. एकूण मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत संबंधित विभागांना अवगत करण्यात यावे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. गरजेनुसार भरारी पथके, चेकपोस्ट, तक्रार निवारण केंद्र इत्यादींची व्यवस्था करण्यात यावी. सर्व ठिकाणी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त असावा. आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमबजावणीच्या दृष्टीने संपूर्ण यंत्रणेने सजग राहणे आवश्यक आहे. कुठेही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.''.राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची पुरेशी उपलब्धता होण्याच्या दृष्टीने आतापासूनच नियोजन केले जाईल.- राजेशकुमार, मुख्य सचिवस्थानिक निवडणुकांची तयारी सुरू झाली असून प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले आहे. आरक्षण निश्चिती आणि मतदार यादीचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे. निवडणुकांच्या अनुषंगाने विविध आदेशही देण्यात आले आहेत.- सुरेश काकाणी, आयोगाचे सचिव.