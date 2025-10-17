महाराष्ट्र बातम्या

State Election Commission : स्थानिक निवडणुकांसाठी मनुष्यबळ हवे; राज्य निवडणूक आयुक्तांचे केंद्रीय आयोगास पत्र

MVA's Demand for Voter List Correction : महाविकास आघाडी आणि सहयोगी पक्षांनी सदोष मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरूच ठेवली असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
State Election Commission Defies Opposition, Kicks Off Preparations for Local Body Elections in Maharashtra.

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : सदोष मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी महाविकास आघाडी आणि सहयोगी पक्षांकडून करण्यात आली असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मतदारयाद्यांवर घेतलेल्या आक्षेपांची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला राज्याच्या निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने पत्राद्वारे कळविली आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार आज आयोगाने राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता करून दिली जावी, असे निर्देश दिले आहेत.

