मविआ विधान परिषदेतही भाजपला धक्का देण्याच्या तयारीत; सहा जागा लढवणार

मुंबई : राज्यात राज्यसभेच्या निवडणूकीवरून राजकारण तापलेले असताना आता महाविकास आघाडी विधान परिषदेच्या सहा जागा लढवणार असल्याची समोर आले आहे. या निवडणुकीत आघाडीतील प्रत्येक पक्ष दोन जागा लढवणार आहे. (Mahavikas Aghadi will contest for six seats in the Legislative Council political news)

राज्यसभेच्या निवडणूकनंतर विधान परिषद निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीची बैठक मुंबईतील Trident हॉटेल मध्येच पार पडली. या बैठकीत अजित पवार, वळसे पाटील,जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, एच के पटील, खरगे, नाना पटोले, एकनाथ शिंदे अनिल परब, अनिल देसाई तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान आज झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत राज्यसभेच्या निवडणूकीत महाविकास आघाडीचे चारही उमेदवार विजयी होतील असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. ट्रायडंट हॉटेलमध्ये बैठक घेऊन महाविकास आघाडीनं शक्तीप्रदर्शन केलं. यावेळी एकीचं आवाहनही यावेळी महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी आमदारांना केलं, या नंतर झालेल्या बैठकीत विधान परिषदेतच्या सहाही जागा महाविकास आघाडी लढवणार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.