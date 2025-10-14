महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Politics : विजय वडेट्टीवारांचा आरोप; सत्ताधारी महायुती निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रयत्नात; अजित पवारांच्या पक्षाची धर्मनिरपेक्षता खोटी

OBC Reservation : महायुतीला पराभवाच्या भीतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकलण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत, सरकारने ओबीसी आरक्षणावर अन्याय केल्यास 'ओबीसींच्या हक्कांसाठी मुंबई जाम' करू, असा इशारा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला.
गडचिरोली : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत जनता पराभव करेल असे सर्वेक्षणाचे अहवाल मिळाल्यामुळे सत्ताधारी महायुतीला पराभवाची भीती वाटत आहे. त्यामुळे काही ना काही मुद्दे उपस्थित करत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवार (ता. १४) पत्रकार परीषदेत केला.

