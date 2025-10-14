Maharashtra Politics : विजय वडेट्टीवारांचा आरोप; सत्ताधारी महायुती निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रयत्नात; अजित पवारांच्या पक्षाची धर्मनिरपेक्षता खोटी

गडचिरोली : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत जनता पराभव करेल असे सर्वेक्षणाचे अहवाल मिळाल्यामुळे सत्ताधारी महायुतीला पराभवाची भीती वाटत आहे. त्यामुळे काही ना काही मुद्दे उपस्थित करत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवार (ता. १४) पत्रकार परीषदेत केला..वडेट्टीवार यांच्या येथील निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेला काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, महिला जिल्हाध्यक्ष ॲड. कविता मोहरकर, अॅड. विश्वजीत कोवासे, माजी नगराध्यक्ष ॲड. राम मेश्राम, ज्येष्ठ नेते प्रभावकर वासेकर आदी उपस्थित होते. सरकारवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यात शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरू आहे, सरकारने तुटपुंजी मदत देऊन तोंडाला पाने पुसली आहे. २०१४ पूर्वी धानाला जो हमी भाव होता तोच आताही आहे. खरेतर इतक्या वर्षांत खते, कीटकनाशके, मजुरी इतर सगळाच शेतीखर्च वाढला आहे. पण हमीभावात वाढ झाली नाही. आहे तो भावसुद्धा मिळत नाही. भाजपच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसलेले राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) आमदार संग्राम जगताप वादग्रस्त वक्तव्ये करत आहेत, दुसरीकडे पक्ष धर्मनिरपक्षतेच्या गप्पा मारत आहे. .भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे धर्मनिरपेक्ष कसे, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. भाजपने धार्मिक धृविकरण करायचे आणि राष्ट्रवादीने धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचे दाखवून काँग्रेसची मते वळवायची अशी ही सत्ताधाऱ्यांची खेळी आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपसोबत मान डोलवायची, अल्पसंख्यांक व बहुजनांवर अन्याय करायचा, असे त्यांचे धोरण असल्याची टिकाही वडेट्टीवार यांनी केली. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारची कचखाऊ भूमिका आहे. मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या मराठा समाजासाठी आंदोलन केले..Pune News : बेपत्ता दोन मुली सुखरूप सापडल्या; पाचशे सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले.त्याबद्दल आमची काहीच नाराजी नाही. पण त्यांच्या आंदोलनापुढे गुडघे टेकत सरकारने ओबीसींच्या ताटातील वाटा त्यांना देणे हा ओबीसींवर अन्याय आहे. त्यांनी जर दोन दिवस मुंबई बंद ठेवल्याने सरकार इतकी घाबरली असेल तर आम्हीही ओबीसींच्या हक्कासाठी मुंबई जाम करू. ५४ टक्के ओबीसी मुंबईत आले तर मुंबई किती दिवस बंद राहिल याचा विचार आता सरकारनेच करावा असेही ते म्हणाले..माओवाद संपतोय याचे कौतुकच, पण खबरदारी घ्या...जहाल माओवादी नेता भूपती ६० सहकारी घेऊन सरकारला शरण आला. या बाबतीत सुरक्षा यंत्रणांचे कौतुकच करायला हवे. पण सरकारने माओवाद संपतोय असे सांगत निश्चिंत राहू नये. आंध्र प्रदेशात माओवाद पूर्ण संपल्याचे बोलले जात होते. पण मागील काही महिन्यात तिथे काही घटना घडल्या आहेत. काही शरणागत माओवादी परत चळवळीत गेल्याचेही कळते आहे. त्यामुळे सरकारने सावध राहून माओवादाचा बिमोड करावा. खरेतर काॅंग्रेसने जे माओवादविरोधी धोरण आखले त्याचीच अंमलबजावणी केल्यामुळे आज हे यश सध्याच्या सरकारला दिसत आहे. यांनी सत्तेत आल्यावर माओवाद्यांविरोधात कोणतेच नवे धोरण आखले नाही. आमच्या सरकारच्या काळातील धोरणाचीच री ओढल्याने हे यश मिळाल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.