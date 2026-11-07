''अजितदादांच्या निधनानंतर सुनील तटकरेंना उपमुख्यमंत्रीपद आणि अर्थखातं पाहिजे होतं'', आमदार महेंद्र थोरवेंचा गंभीर आरोप

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Khed Gets 2 Point 5 Crore Development Works After MP Sunil Tatkare Raises The Issue And Seeks Immediate Action

Khed Gets 2 Point 5 Crore Development Works After MP Sunil Tatkare Raises The Issue And Seeks Immediate Action

sakal

संतोष कानडे
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राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, या दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा सध्या जोर धरत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हे यापूर्वी विलीनीकरणाबाबत अनभिज्ञ असल्याचं सांगत होते आणि स्व. अजित पवार यांच्यासोबत याबाबत बोलणंही झालं नसल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र त्यांची भूमिका आता बदलली असून अजितदादा असते तर विलीनीकरण झालं असतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

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Sharad Pawar
Ajit Pawar
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