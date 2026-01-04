Sports Teachers Post : केंद्रस्तरीय क्रीडा शिक्षकांची ४,८६० पदे मंजूर

पुणे - राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनांवरील पायाभूत पदांची उजळणी करून पदे नव्याने निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यात केंद्र स्तरावर क्रीडा शिक्षक संवर्गातील प्रत्येकी एक पद शालेय शिक्षण विभागाने मंजूर केले आहे. त्यानुसार केंद्रस्तरीय क्रीडा शिक्षकांची चार हजार ८६० पदे मंजूर करण्यात आली आहेत..राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनावरील शिक्षकीय संवर्गातील दोन लाख ३६ हजार २२८ पायाभूत पदे (प्राथमिक) निश्चित केली आहेत. राज्यातील समूह साधन केंद्रांची (केंद्र शाळा) २१ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात सद्यःस्थितीत चार हजार ८६० समूह साधन केंद्र अस्तित्वात आहेत..१५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयाद्वारे संचमान्यतेचे निकष सुधारित केले आहेत. त्यानुसार केंद्र स्तरावर प्रत्येकी एक याप्रमाणे क्रीडा शिक्षक संवर्गातील पद मंजूर केले. त्यामुळे केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (क्रीडा) हा चार हजार ८६० पदांचा समावेश असलेला संवर्ग निर्माण झाला आहे.तर ८ ऑक्टोबर २०२४च्या शासन निर्णयानुसार केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (दिव्यांग विद्यार्थी अध्यापन) संवर्गातील प्रत्येकी एक पद मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र स्तरीय विशेष शिक्षक (दिव्यांग विद्यार्थी अध्यापन) हा चार हजार ८६० पदांचा समावेश असलेला संवर्ग निर्माण झाला आहे. याप्रमाणे चार हजार ८६० पदांचा समावेश असलेले दोन संवर्ग निर्माण झाले आहेत..दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर मंजूर असलेल्या पायाभूत पदांची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडता येत नाही, ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन या मर्यादेत दोन संवर्ग निर्माण केले आहेत, असे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव आबासाहेब कवळे यांनी अध्यादेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे..अध्यादेशात...१) एखाद्या वर्षाच्या संचमान्यतेनुसार काही जिल्ह्यांत उपलब्ध होणारी पदे मंजूर पदांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता असेल, तर अशा परिस्थितीत इतर जिल्ह्यातील पदे तात्पुरत्या स्वरूपात समायोजित करण्याचा अधिकार शिक्षण आयुक्तांना असणार आहे२) मात्र, संपूर्ण राज्यासाठी मंजूर असलेल्या एकूण पायाभूत पदांच्या मर्यादेतच तात्पुरत्या पदांचे समायोजन करता येईल३) याशिवाय केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (क्रीडा), केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (दिव्यांग विद्यार्थी अध्यापन) या दोन्ही संवर्गांची बिंदूनामावली नोंदवही जिल्हा परिषद स्तरावर स्वतंत्रपणे जतन करणे आवश्यक राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.