Malnourished Childrens : राज्यात १.३७ लाख मुले कुपोषित

राज्यात अद्याप एक लाख ३७ हजार ४०७ मुले कुपोषणग्रस्त असल्याची कबुली राज्य सरकारच्या वतीने नुकतीच उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
मुंबई - मागील तीन वर्षांत कुपोषित मुलांची संख्या कमी झाल्याचा दावा सरकार करीत असले तरीही नुकत्याच मिळालेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात अद्याप एक लाख ३७ हजार ४०७ मुले कुपोषणग्रस्त असल्याची कबुली राज्य सरकारच्या वतीने नुकतीच उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

