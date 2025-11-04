महाराष्ट्र बातम्या

Leprosy Patient : राज्यात कुष्ठरोग रुग्णांची नोंदणी बंधनकारक

राज्य शासनाने सन २०२७ पर्यंत ‘कुष्ठरोगमुक्त महाराष्ट्र’ हे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
पुणे - राज्यात कुष्ठरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि या रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने कुष्ठरोगाला आरोग्‍य यंत्रणेला कळविणे बंधनकारक असलेला आजार (नोटिफायबल डिसीज) म्हणून घोषित केले आहे.

