Manoj Jarange: ''टॉयलेट्सला कुलूपं, पाणी नाही, खाऊ गल्ल्या बंद.. फडणवीस साहेब त्रास देऊ नका'', जरांगेंचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

Maratha Reservation: मराठा समाजाला ओबसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आज शुक्रवारपासून आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केलं आहे. मुंबईमध्ये लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव दाखल झाले आहेत. जिकडे-तिकडे भगवं वादळ दिसून येत आहे. मात्र मराठा मुंबईतून वैतागून जावेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कुरापती केल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे..सायंकाळी ७ वाजण्याच्या दरम्यान उपस्थित समाजबांधवांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, एका-एका दिवसाची परवानगी देण्याची नाटकं करण्यापेक्षा आरक्षण देऊन टाकावं. सार्वजनिक टॉयलेट्सला कुलूपं लावले, खाण्या-पिण्याची छोटी हॉटेल्स बंद ठेवायला लावली आहेत, पाणीसुद्धा मिळू नये, अशी सोय करण्यात आलीय.. त्यामुळेच पोरं सीएसएमटीमध्ये जाऊन बसले होते..''फडणवीस साहेब, आमच्या तिकडे सभा घ्यायला आल्यानंतर आम्ही अशीच वागणूक देतो का? कुठल्याही पक्षाचा नेता असला तरी तो मराठ्याचाच कार्यकर्ता आहे. मुख्यमंत्र साहेब, तुम्ही असं वागणार असाल तर आम्हीही बदला घेऊ.. असले धंदे करु नका. आपल्याकडे पाहुणे आल्यानंतर आपण पाणी देतो, पण तुम्ही जाणीवपूर्वक हाल करीत आहात.'' असा आरोप जरांगे पाटलांनी केला..ते पुढे म्हणाले की, मी रस्ते रिकामे करा म्हटलो होतो.. पण मुंबईतून माघारी जा, असे गैरसमजाचे मेसेज फिरवले गेले. आमच्या पोरांना त्रास देण्याचं काम सुरु आहेत. आमची लोकं माजलेले नाहीत, त्यांचे कष्ट करुन कंबरडे मोडले. त्यामुळे आमच्या लेकरांना उपाशी मारु नकात. इथं आलेले आमचे सगेसोरे आहेत, तुमचेही महाराष्ट्रात सगेयोरे असतील, त्यामुळे तुमच्या बुद्धीत बदल करा..आरक्षण द्या, नाहीतर...सरकार म्हणतंय, एकाचं काढून दुसऱ्याला देणार नाही. परंतु जे आमचं आहे, तेच आम्हाला द्या.. एकतर मला गोळ्या घालून मारा किंवा मीच उपोषण करुन मरेल.. नाहीतर आम्हाला आरक्षण द्या. एकतर आरक्षण द्या नाहीतर मारुन टाका, अशी कठोर भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकार हा प्रश्न नेमका कसा सोडवणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..