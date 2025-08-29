महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange: ''टॉयलेट्सला कुलूपं, पाणी नाही, खाऊ गल्ल्या बंद.. फडणवीस साहेब त्रास देऊ नका'', जरांगेंचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

Aazad Maidan Strike: सायंकाळी ७ वाजण्याच्या दरम्यान उपस्थित समाजबांधवांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, एका-एका दिवसाची परवानगी देण्याची नाटकं करण्यापेक्षा कायमस्वरुपी आंदोलनाची परवानगी द्यावी.
संतोष कानडे
Updated on

Maratha Reservation: मराठा समाजाला ओबसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आज शुक्रवारपासून आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केलं आहे. मुंबईमध्ये लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव दाखल झाले आहेत. जिकडे-तिकडे भगवं वादळ दिसून येत आहे. मात्र मराठा मुंबईतून वैतागून जावेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कुरापती केल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.

Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

