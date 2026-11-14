Manoj Jarange: 'पुढची क्लिप डेंजर!' जरांगेंचा नवा ऑडिओ बॉम्ब येणार? फडणवीस-शिंदेंना काय दिला इशारा?

Manoj Jarange New Audio Clip: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ५०० कोटी रुपयांच्या कथित ऑडिओ क्लिपनंतर आता आणखी एक ऑडिओ क्लिप समोर आणण्याचे संकेत दिले आहेत. या नव्या क्लिपमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजकीय धक्का बसू शकतो, असा दावा जरांगे यांनी केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चेला सुरुवात झाली आहे..CNG Price Hike: मुंबईत १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा सीएनजीची दरवाढ; नवा दर किती? रिक्षा, टॅक्सीचा प्रवास महागणार?.जरांगे पाटील सध्या धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. येडशी येथे जळीत घटनेत मृत्यू झालेल्या करंडे कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नव्या ऑडिओ क्लिपबाबत संकेत दिले. मात्र, ही क्लिप नेमकी कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे, त्यात कोणाचा आवाज आहे किंवा त्यातून काय माहिती समोर येणार आहे, याचा तपशील त्यांनी दिलेला नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Honey Trap: आधी मैत्री, मग जवळीक अन् नंतर प्रेमाचं जाळं! हेरगिरीसाठी कसा केला जातो 'हनी ट्रॅप'चा वापर?.काही आठवड्यांपूर्वी जरांगे पाटील यांनी ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराशी संबंधित एक ऑडिओ क्लिप माध्यमांसमोर सादर केली होती. या क्लिपमध्ये दोन महिलांमधील संभाषण असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यातील एका महिलेने जरांगे यांच्यापर्यंत श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपये पोहोचल्याचा दावा केल्याचे जरांगे यांनी म्हटले होते. एकनाथ शिंदे यांनी याआधी हे आरोप फेटाळले होते. तसेच, क्लिपची सत्यता तपासण्याची मागणी शिवसेनेच्या काही नेत्यांनीही केली होती..आधीच्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणाची अद्याप योग्य प्रकारे चौकशी झालेली नसल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणात आपल्याला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. संबंधित क्लिपमागील सत्य समोर आणण्यासाठी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली. भाजपकडून एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत आरोप का करण्यात आले आणि त्यामागे नेमका उद्देश काय होता, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली..'आताची क्लिप आहे ती डेंजर आहे. फडणवीस साहेब आणि शिंदे साहेबांना 'शॉट' बसेल अशी आहे. भयाण आहे. त्यासाठी अगोदरच्या क्लिपचा शोध लावणे, सगळ्यांना अटक करणे, एसआयटीमधून आपापला दोष मान्य करणे, हे भाजपचेच आहे, यांनी परस्पर केले होतं. शिंदे साहेबांनी देखील मान्य करावं, यांनी काळजावरती वार का केला, पाचशे कोटी दिले म्हणून. मागून एकमेकांना संपवायचे काम करत होते. विशेष करून, मराठ्यांचे आंदोलन चिरड्यासाठी, ही सगळी पडद्यामागची प्लॅनिंग होती, हे त्यांनी मान्य करावं,' असे जरांगे म्हणाले..राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेवरही भाष्यराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवरही जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली. या चर्चा भाजपवर दबाव निर्माण करण्यासाठी सुरू असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल आणि छगन भुजबळ यांच्याबाबतही त्यांनी भाष्य केले. पक्षांतर्गत राजकारण सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातही अशाच प्रकारच्या घडामोडी सुरू असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.